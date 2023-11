Este miércoles se vivió un episodio clave en Cómo la vida misma. Esto debido a que, finalmente, Joselo (Max Salgado) reveló a su padre Marco (Andrés Velasco) que es gay y está enamorado de un hombre.

Como se había visto antes en la ficción, el personaje vio una conversación de su hijo con Thiago (Francisco Dañobeitia), en la cual se habían mostrado muy cercanos.

Tras eso él decide intervenir y recriminar al estudiante de Cine, pero Joselo intercede y le cuenta toda la verdad.

Ante esto se da un diálogo bastante doloroso para el joven, en el cual su padre no se muestra particularmente empático.

Reacción de Marco ante Joselo

“Las cosas no cambian de un día para otro (…) Tú estás confundido, pensé que te conocía. Yo no sé quién eres tu”, le dijo a su hijo.

En la producción se pudo ver una intervención de Soledad (Sigrid Alegría), quien fallidamente trató de calmar los ánimos entre Joselo y Marco.

“No me dijiste nada, pero cuando yo me quedé callado con el tema del cambio de carrera te hiciste la víctima y armaste el tremendo escándalo, pero una crisis vocacional es nada al lado de esto”, arremetió su exesposo en la producción.

“He sido súper comprensivo, pero esto ya me supera. Mi hijo lleva quizás cuánto tiempo mintiéndome y yo no me entero”, indicó antes de irse.

Lo cierto es que esta escena generó gran cantidad de reacciones en redes sociales, la mayoría en contra de la reacción del personaje de Velasco.

