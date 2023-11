Una indignación total mostraron José Antonio Neme y Karen Doggenweiler con el concejal de Renaico, Claudio Musre, en medio de un contacto por la acutal situación del alcalde de la comuna, Juan Carlos Reinao, quien está prófugo de la justicia por una serie de delitos sexuales.

Recordemos que el pasado fin de semana se emitió una orden de captura contra el jefe comunal, ya que no cumplió con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Traiguén, la noche del viernes 3 de noviembre.

Los delitos sexuales por los que se le acusa al alcalde ocurrieron entre 2006 y 2020, y entre ellos se encuentra abuso, violación e inducción al aborto. Incluso, cinco de las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos.

El caso de Reinao motivó duras críticas al sistema judicial, ya que los abogados de las víctimas previeron una posible fuga del alcalde, ya que la audiencia se realizó de manera telemática.

Discusión con concejal de Renaico

En el contacto de la mañana de este martes con el concejal de Renaico, Claudio Musre, los animadores del matinal de Mega terminaron indignados frente a sus declaraciones.

Primero, Musre señaló que dieron las directrices para la suplencia del cargo, por la situación de Reinao.

“Veíamos hechos de impunidad que el alcalde lograba obtener en diversas circunstancias, en hechos administrativos, ahora en los penales”, comenzó el edil.

Consultado sobre si alguien encaró al alcalde durante los concejos municipales, Musre añadió “lo tocamos, él siempre se excusó en que él no tenía los cargos que se le imputaban. De hecho, en un postconcejo, cuando comenzaron el tema de las querellas, él dijo que tenía todo arreglado con las víctimas (…) las supuestas víctimas en ese momento que no eran más de dos”.

Luego de su declaración, Neme le señaló que no se trata de un tema administrativo, sino de un tema penal donde no es el alcalde el que lo tiene que solucionar.

Karen se sumó a las palabras de su compañero y dijo “cómo ustedes se quedan con esa respuesta por parte del alcalde”.

Nuevamente, Musre fue emplazado por la inacción del Concejo Municipal de Renaico, conformado por los seis concejales, a lo que aseguró que ellos acudieron a Contraloría, pese a que se trata de materia penal y no administrativa.

Neme y Musre abandonan la entrevista

“El tono suyo, está normalizando una cosa que es abominable del concejo”, dijo indignado José Antonio. Karen se sumó y añadió que “no hay contexto para los delitos”, cuestionando la respuesta del edil.

“¿Por qué no se hizo parte de los querellantes?”, le consultó Karen, sin embargo, Musre respondió que no puede ser querellante y que acudieron a Contraloría.

“Sí yo sé que se está cometiendo un delito en el baño del canal, yo no puedo decir ‘no, fíjate que yo no tengo atribuciones’. No estamos hablando de temas políticos y administrativos, estamos hablando de delitos penales, de mujeres asaltadas sexualmente, drogadas, menores de edad, incluso hay un caso de aborto entre medio según una de las víctimas, entonces lo que a mí me pasa, mi molestia (…) es que siento que la conversación está en el tono como si el alcalde se hubiese robado una silla”, enfatizó el conductor del matinal.

“La sensación que nos quedó, es que usted estaba normalizando situaciones aberrantes”, continuó Karen.

La discusión llegó a un punto donde José Antonio Neme abandonó el estudio tras decirle que “lo que tiene que haber hecho era ir a la policía, no hablar con las víctimas, las víctimas estaban amenazadas. Sabe qué don Claudio, yo no lo voy a seguir entrevistando porque sabe qué, usted y yo tenemos códigos muy distintos para tratar este tema”.

El concejal, molesto por la conversación, también dejó la entrevista con Mega.