En el último capítulo de Tierra Brava se dio un nuevo y álgido conflicto entre Chama, Miguelito y Luis Mateucci, donde el artista circense terminó en lágrimas luego de un despectivo comentario de la venezolana.

El origen de la discusión se habría dado luego de que el ex MCC mandara a callar a la modelo Alexandra Méndez (Chama), ya que esta constantemente interrumpía a sus compañeros en medio de una actividad.

Esto provocó el enojo de la participante, quien lo enfrentó: “Si te gusta ser grosero, aguántate un poquitito también. Tú por tu condición no puedes faltarle el respeto a la gente, no eres un niño, compórtate como el hombre que eres. Y no me vas a mandar a callar a mí porque no eres nadie aquí“.

Tal como se pudo ver en las imágenes, el actor terminó bastante molesto con la Chama: ““La mandé a callar, pero no la insulté, en cambio, ella anda diciéndole a todo el mundo cosas, que Pamela es vieja, que Guarén está gorda, ¿es necesario hablar de cuerpos?“, le dijo a Fabio Agostini.

Sin embargo, la pelea entre los concursantes no terminó ahí. En la mencionada actividad Junior Playboy, Miguelito, Max Cabezón y Chama se ganaron una cena de pizza y vino, además de la opción de invitar a otros dos participantes, donde Luis Mateucci y Guarén (Valentina Torres) fueron los elegidos.

Puesto que el peruano no consume vino, sirvió su copa y se la entregó a Eva Gómez y Fabio Agostini. Esta situación fue atestiguada por Mateucci, quien se molestó cuando el actor intentó hacer lo mismo por segunda vez.

“Deja de llevar para allá hueón(sic) si ese vino es para nosotros”, lo regañó Luis mientras Miguelito se servía una copa. “No se vale regalar”, le mencionó Chama a su lado, quien le movió la botella.

No obstante, la reacción más agresiva fue la de Luis, quien apenas lo vio verter vino en una copa se levantó a arrebatarle el recipiente. “Es mi vaso, hago con mi vaso lo que quiero”, le espetó molesto Miguelito. “No me importa”, le aseguró Mateucci.

Tras esto el argentino le quitaba continuamente la botella para que no se sirviera más vino. Luego de que Mateucci se negara a seguir comiendo si Miguelito compartía sus alimentos, el artista circense dejó el living para ir al patio donde terminó llorando junto a Eva.