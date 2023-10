Un tenso momento se vivió en el último capítulo de Tierra Brava de Canal 13, el que tuvo como protagonistas a Pamela Díaz, “La Fiera”, y a “La Chama”.

Todo ocurrió en medio de una actividad, donde los equipos armaron grupos mixtos para un partido de fútbol. Los jugadores tenían que estar revestidos con pelotas gigantes.

Matías Vegas, quien animó la actividad, también hizo de árbitro.

El juego se realizaba con normalidad, sin embargo, todo cambió cuando La Chama reclamó que sus compañeros la golpeaban muy fuerte. Aburrida de la situación, se sacó la pelota y comenzó a empujar a sus compañeros, entre ellos Pamela Díaz.

Esto causó el enojo de “La Fiera”, quien se sacó la pelota y la encaró en un tenso cruce.

“¿Por qué me pegas si yo no te pegué?”, le dijo Pamela, seguido de un empujón. Por su parte, la venezolana no se quedó callada y aseguró que “La Fiera” le pegó en la cara.

“Si te pego, te pego ahorita y te mato, pero no soy vulgar como tú”, gritó La Chama. Pamela se defendió y dijo que nunca le pegó en la cara y que “eso es mentira”.

Finalmente, tras el cruce, gracias a goles de Junior Playboy el equipo rojo se posicionó como triunfador y se llevó un cooler con helados.

Posterior a esto, Sergio Lagos informó que Pamela fue sancionada y que tendrá que pasar el resto de la semana en el granero, al menos hasta la nueva competencia.