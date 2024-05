La diputada Camila Musante (IND) se refirió al nuevo fraude tributario que quedó al descubierto en el marco de la comisión investigadora que preside, por la denominada “Operación Tributo”, donde se investiga una evasión masiva de impuestos que ya suma $240 mil millones.

A ella se suma una nueva arista develada por el actual director del SII, donde 103 contribuyentes habrían emitido facturas falsas a unos 4.900 receptores, que se conoce como el Caso Giff.

En este sentido, la diputada Musante criticó duramente el accionar del Servicio de Impuestos Internos.

“Medidas que son intrínsicamente buenas, como la creación de empresas en un día, la facturación electrónica, el domicilio tributario online y el estreno de nuevos contribuyentes, dan el contexto para que puedan realizarse operaciones de fraude que ya vimos en el caso del megafraude, 240 mil millones. No sabemos cuánto dinero se ha defraudado en el Caso Giff, pero esperemos que el Servicio tome las medidas conducentes para detener los fraudes tributarios”, sostuvo la parlamentaria durante su intervención en la sesión de sala.

Fraudes tributarios

A juicio de Musante, los funcionarios sí están haciendo la pega. Los funcionarios han alertado los comportamientos de estos contribuyentes agresivos a tiempo. Y lo han alertado vía correo electrónico, por los canales formales, a las autoridades competentes. ¿Y qué ha hecho el Servicio? Nada”.

En la misma línea, la legisladora detalló las preguntas que se hicieron al director del Servicio, Hernán Frigolett, durante su comparecencia en la comisión.

“¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos no bloquea la emisión de facturas electrónicas cuando hay comportamientos agresivos de contribuyentes? ¿Por qué, si tenemos sospechas, de estar ante un fraude tributario de esta magnitud, de miles de millones de pesos que son de todos los chilenos, no se toman las medidas conducentes a detener el fraude? ¿Por qué estamos llegando tan tarde? Me hago todas estas preguntas y en la comisión investigadora se las hicimos al señor Frigolett, se las hicimos al representante del Ministerio Público, porque no vino el fiscal nacional Ángel Valencia, y todas quedaron sin respuesta”, cuestionó la diputada.

Oficio al SII

Finalmente, Musante pidió a la Cámara oficiar al SII para saber cuáles son los protocolos y las acciones frente a operaciones sospechosas.

“Quisiera que esta honorable Cámara envíe un oficio al Servicio de Impuestos Internos para conocer cuáles son los protocolos que se están aplicando y cuáles son las medidas que se toman ante las alertas de fraudes tributarios. Porque la plata que se están robando es de todos los chilenos y las condiciones dan carta blanca a las asociaciones ilícitas y al crimen organizado”, sentenció.