Claudio Arredondo le reveló a Daniel Fuenzalida en una entrevista cómo fue que el Pdte. Gabriel Boric le pidió a su hija, Carolina Arredondo, ser la ministra de Cultura.

Antes de comenzar a contar la historia, el actor le dijo al conductor de Sin Dios Ni Late que tenía “el babero más grande, porque es una responsabilidad ya mayor; es una responsabilidad hacia un paso muy importante que es ser ministro de Estado de un país“.

Claudio contó que se enteró de primera fuente sobre la noticia. “Por ella (Carolina) me enteré (…), a mí me llamó un día y yo estaba en función. Terminé la función y me suena el teléfono”, empezó a relatar el rostro de telenovelas.

“La Carola estaba en España porque su pareja se había ido a estudiar un magíster de escritura de guion para series (…), la Carola me llama y me dice ‘papá, sabes que me está llamando el Presidente‘”, continuó.

Claudio Arredondo contó cómo el Pdte. Gabriel Boric le pidió a su hija ser Ministra de Cultura

El actor explicó que el Pdte. Gabriel Boric le preguntó a su hija si estaba en España aún, y si acaso podía volver al país. Carolina Arredondo quiso saber para qué, a lo que le respondieron que luego le explicarían.

Según el testimonio de Claudio, Carolina ya había estado anteriormente en la terna de candidatos para el cargo.

El actor contó que mientras su hija miraba ropa en Madrid, el Presidente la volvió a llamar cuando la actriz se encontraba en el probador de una tienda. “Quiere que sea ministra” le dijo a su papá cuando la llamada terminó.

“Yo me puse a llorar, ahí me puse a llorar y le dije ‘no sabes lo orgulloso que estoy yo’, y se pone a llorar ella también y me dice ‘¿estás orgulloso de mí?’“, contó el padre de la actual ministra de Cultura.

Claudio agregó su opinión sobre las capacidades de la actriz para el puesto. “La Carola tiene todas las armas como para llegar y hacerlo. Yo tengo toda la confianza en que la Carola no lo va a hacer bien, lo va a hacer estupendo“, aseveró.