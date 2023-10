Una conversación entre iCata y Skarleth reveló las intenciones de la cosplayer de abandonar el reality show de Chilevisión.

En un diálogo entre ambas emitido ayer sábado, se vio cómo abordaban la supuesta decisión de Jorge de renunciar al programa en los próximos días.

“Después de mí. El hueón tiene que esperarse, tiene que esperarse a que me vaya yo primero”, comentó la animadora en voz baja.

“Voy a hablar mañana. No, el lunes. Creo que el lunes voy a hablar. Es que no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves. Jueves puede ser, porque ese día cumplo un mes (en Gran Hermano)”, dijo ante el lamento de su compañera.

En el video, se ve cómo se acerca Viviana, hecho que motiva a iCata a cambiar de tema.

La escena, que se viralizó en redes sociales, causa suspicacia entre los televidentes de “Gran Hermano”. Una de las principales especulaciones en torno a la salida se relaciona a un supuesto compromiso laboral de la conductora, en el marco de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Este domingo, “Gran Hermano” tendrá una nueva jornada de eliminación. Viviana, Lucas y Francisco son los jugadores nominados para abandonar el programa.