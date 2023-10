Un nuevo golpe recibió la jornada de este jueves TVN, tras la renuncia del director de Programación del canal, Roberto Cisternas Oróstica.

Así lo confirmó BioBioChile con fuentes del canal estatal, el que no emitirá declaración oficial por la salida de Cisternas Oróstica.

Según consigna La Tercera, el ahora exdirector de Programación asumió el cargo el 1 de julio de 2022 y antes del mediodía de este jueves renunció a su cargo.

El medio agrega que antes de irse envió una carta de despedida al director y trabajadores, donde agradeció la oportunidad, pero también realizó críticas.

“A lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la cancelación de un programa que tenía previsto su lanzamiento en marzo debido a consideraciones de riesgo por parte del directorio, o la elección de teleseries y programas que no fueron decisiones de la Dirección de Programación”, indicó.

También agregó que durante las últimas semanas se ha sentido vulnerable ante “una campaña de desprestigio en mi contra. Lamentablemente, no he contado con la defensa que esperaba, a pesar de representar a TVN”.

Roberto Cisternas recalcó que estos hechos fueron recurrentes, pero que lo que más le impacto, fue información “falsa y malintencionada que ha llegado a los medios”.

TVN no ha logrado repuntar en el rating, siendo ampliamente superado en el horario estelar por los realities Gran Hermano y Tierra Brava.