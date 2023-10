La panelista de Gran Hermano, Fran García-Huidobro, salió a dar frente a la gran cantidad de teorías que los fans del reality han estado compartiendo a través de redes sociales, quienes apuntan a que la pelea entre Pincoya y Cony en el espacio habría sido “falsa” o una “estrategia” de parte de la producción.

“Se ha especulado mucho que esto no es real, que es mentira. Puedo dar fe de que es verdad. La pelea ocurrió. Pincoya y Cony separaron aguas“, dijo Francisca en un registro compartido a través de historias en su perfil de Instagram.

Tales suposiciones se sustentan, en parte, en la última publicación realizada en el Instagram de CHV y Gran Hermano, donde ambas plataformas invitaron encarecidamente a los seguidores del programa a ver hoy las imágenes inéditas del conflicto entre las concursantes.

DOMINGO: Estreno de Tierra Brava.

Carlos Valencia entra a la sala de reunión y dice: ¿Qué cresta hacemos?

EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Dividamos a las protagonistas y anunciamos Renuncia de una y expulsión de la otra. FIN

Guion armado. Por eso #Raimundo3331 #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/FbFi4ldCed — Ari (@bestofvcso) September 30, 2023

carlos valencia sujetando la puerta desde afuera para que la cony no se vaya porque si lo hace se queda sin programa #TheLulosShow #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/TVGchv6Jm1 — ALTERBOY (@bvstianjara) September 30, 2023

Tal vez no estariamos especulando tanto con la pincoya y la coni si alguien llamado carlos valencia no editara tanto el programa!#LaResistenciaLulo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/qJp9ekbcIq — Mapache Marginal (@Mapachemarginal) October 1, 2023

Fans de Gran Hermano y sus teorías sobre la pelea entre Pincoya y Cony

Y es que las dudas e incredulidad en los seguidores de Gran Hermano se han tomado las redes sociales e, incluso, siguen en aumento. Los internautas continúan preguntándose si el pleito entre las dos chicas reality fue real o si fue montado.

¿Por qué la incertidumbre? Muchos seguidores apuntan a que la disputa es una estrategia para aumentar la audiencia del programa esta noche, ya que éste, competirá directamente (y en el mismo horario) con el estreno de Tierra Brava; nuevo reality de Canal 13.

Sin embargo, fuera o no este el motivo detrás de producción, Fran García-Huidobro ya salió a confirmar la veracidad del encontrón entre las integrantes del “Team Lulo”.

La panelista, además, aclaró otros rumores que había leído sobre su propia renuncia al programa: “Yo no renuncio, jamás. A los que me quieren, bacán. Y a los que me odian, van a tener que seguir bancándome hasta que termine Gran Hermano“, aseveró la presentadora de TV.

“Lo que va a ocurrir lo va a decidir Gran Hermano. Se queda una, se va la otra, se quedan las dos. No lo sé, prometo que no lo sé. Este reality es, en verdad, en vivo”, cerró el rostro de CHV.