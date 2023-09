Este sábado 30 de septiembre se conoció de la renuncia de Constanza “Coni” Capelli al reality de “Gran Hermano“, tras una tensa pelea con Jennifer Galvarini (Pincoya), y acusar una agresión de su parte.

Sin embargo, las imágenes de la discución que terminó con la supuesta salida de “Coni” no fueron emitidas por Pluto TV, por lo que todo comenzó como rumores que se confirmaron con posterioridad.

Las imágenes de la pelea entre Coni y Pincoya en Gran Hermano

Ahora, gracias a material cedido por CHV, se pueden apreciar extractos de del enojo de Capelli, donde pide en duros términos que la producción expulse a Pincoya, por supuestamente, haberla agredido.

“Que se vaya esta hueona (…) me empujó, me epujó (…) yo no voy a permitir que esta hueona me toque”, gritaba Constanza mientras otros, como Ignacia Michelson intentaban calmarla.

Más tarde se le ve en el confesionario explicando, “esta mujer me empuja a mí, entonces quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada”.

Por su parte, en la misma instancia, Pincoya, entre lágrimas dijo, “yo a ella le tengo un amor grande, pero no la voy a detener, si ella se quiere ir, no la voy a detener”.

Vale recordar que la pelea entre ambas, luego de que Francisca y Sebastián se acercaran a la oriunda de Chiloé para aclarar antiguos conflictos.

Al ver esta situación, Constanza le dijo a Jennifer: “Puedes hablar con Fran y con Seba pero a mí no me hables. Haz la hueá que quieras”. Posteriormente, la bailarina se aleja y le grita: “Sálvate sola”.

Mira el video de la discusión y otras escenas, aquí: