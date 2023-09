Tras ser eliminada de Gran Hermano, la polémica concursante Fran Maira hizo frente a las centenas de denuncias en su contra por acoso sexual contra el participante Lucas Crespo, mientras se encontraba dentro del encierro.

Fue luego de que la modelo de Only Fans se metiera en ropa interior a la cama del concursante, cuando este estaba durmiendo, para intentar besarlo, que las acusaciones en el Consejo Nacional de Televisión se dispararon.

Sin embargo, las denuncias no fueron suficientes y los televidentes iniciaron una campaña a través de redes sociales para sacar a Maira del espacio, con el argumento de que el consentimiento es una regla primordial dentro de la casa-estudio.

Respecto a esto, Fran finalmente respondió: “Creo que eso está un poco sacado de contexto, en ningún momento acosé a alguien”, afirmó a Cooperativa. Sumado a esto, la modelo aseguró que toda la relación y contacto físico que tuvo con Crespo dentro del reality fue consensuado.

No obstante, aseguró que recibía el mismo trato que ella, de parte de Lucas: “Se me tiraba encima, me agarraba al cuello, me tiraba al piso… ¿Por qué eso no puede haber sido visto como acoso? La diferencia es que yo lo hacía más continuo, pero falta una gran parte de la historia. Al final la gente muestra lo que quiere”, declaró.

Pese a esto, la ex Gran Hermano afirmó que la ola de denuncias no afectarán su carrera: “La gente puede opinar lo que quiera y al final mi carrera no debería estropearse por algo que no es verdad, al final mi talento está y nadie va a quitarme eso“.

Cabe recordar que Maira confesó que busca convertirse en animadora de televisión tras su salida del reality de CHV.