Durante la emisión del matinal de Canal 13, Tú Día, se anunció al modelo de alta costura chileno, Jhonatan Mujica como el nuevo integrante de Tierra Brava. De esta forma, el rostro de Dolce & Gabanna se convirtió en el cuarto confirmado del espacio.

El chileno de 28 años se une a Junior Playboy, Eva Gómez y Pamela Díaz en el encierro que se espera combine lo que fue Mundos Opuestos y La Granja.

¿Quién es Jhonatan Mujica?

El modelo es hijo de madre chilena y padre venezolano, y pese a que nació en España, fue criado en el país de origen de su padre. No obstante, por razones laborales, Mujica vive en Italia.

Sobre su vida nómada, Jhonatan reveló que llegó a Chile a los 9 años, escapando de la crisis económica del país caribeño: “He vivido en 11 países, pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija”.

Respecto a su carrera como modelo, el chileno admitió que intentó seguir la carrera en nuestro país, pero no tuvo suerte. Sin embargo, en ese periodo el hombre se acercó a su familia en el país.

Fue así que reveló que la televisión no es desconocida para él, puesto que durante su infancia conoció a su prima, la cantante Christell Rodríguez, quien participaba en Rojo: “La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria lo hace difícil”.

Luego de estudiar kinesiología, Jhonatan Mujica se radicó en Argentina para completar la carrera de medicina, la que no terminó: “No me encontré conmigo mismo en Medicina y justo una agencia me ofreció ser modelo. Al principio no me fue bien porque yo era demasiado grande, tenía demasiados músculos, tuve que bajar 15 kilos“.

Fan de ‘Mundos opuestos’ y rostro de Dolce & Gabanna

El chileno se dedica hace 5 años al modelaje, donde llegó a convertirse en rostro de reconocidas marcas de alta costura como Armani, Gucci, Versace, Eleventy y Dolce & Gabanna.

Sin embargo, fue en un desfile de esta última firma en el que conoció a Domenico Dolce de una forma muy particular, puesto que lo retó por llegar tarde.

Mujica admitió que había recibido ofertas de otros canales anteriormente para unirse a realitys, sin embargo, se inclinó por Tierra Brava debido a su fanatismo por Mundos Opuestos: “Me invitaron hace dos años a un matinal chileno cuando vine de visita, pero no acepté porque estaba el tema del Covid. También antes tuve ofrecimientos para realities en Chile y varios en Italia, incluyendo ‘Gran Hermano’ y ‘La isla de los famosos’, y siempre los rechacé porque no es mi tipo de reality“.

“No me llama la atención un reality que sea sólo de encerrarse, revolotear el gallinero y pelear. Yo soy de los realities donde uno se debe esforzar, competir, mostrar su destreza”, aseguró.