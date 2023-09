La noche de este jueves, poco después de que Scarlette y Fede Farrel ingresaran a Gran Hermano, la DJ Ignacia Michelson entró en vivo al encierro y lo hizo marcando su presencia desde el primer minuto.

Fue así que su primer ataque fue para Fran Maira a quien le negó el saludo y acuso de ser “doble cara”. Sin embargo, después de la transmisión en vivo de CHV, la también influencer habría tenido una honesta conversación con su amiga Cony Capelli, a quien aconsejó por su naciente romance con Raimundo Cerda.

La situación quedó en evidencia cuando comenzó la sección de “Espiando la casa”, cuando se pudo ver a los dos amigos sentados en su habitación conversando: “Me dijo: “Tú te diste un beso con Rai, pero si él está coqueteando con la Fran, ¿por qué estás con él? Mejor estar sola. Brillas mejor sola”, le habría dicho Michelson a Cony.

Ante tales declaraciones, Raimundo intentó explicarle la situación a Capelli: “No sé qué decirte (…) fue como te dije en un principio. Pasó una huea (sic), pero ya no quiero nada. Fui super claro“, le aseguró el joven.

“La Fran me decía: “Regaloneemos un ratito”, no sé qué, y ella se venía a meter para acá, y eso fue, pero más allá de eso nunca fue“, le explicó, dándole a entender que no tenía segundas intenciones con Maira.

Sin embargo, Capelli le aclaró que de estar interesado en la modelo de Only Fans, ella no tenía problemas, pero esperaba que no jugara con ambas.

“Todo se malinterpreta”, alcanzó a decir el concursante, ante lo que Cony le respondió: “Yo te he visto. No necesito que me cuentes algo que yo he visto y da lo mismo, a mí no me interesa, pero yo soy una mujer seria, a mí no me interesa que aquí pase algo, solo que para mí es o no es”, le aclaró.

“No me gusta que anden coqueteando frente a mí, porque yo no me merezco esa huea (sic)”, le apuntó. Sumado a esto, Cony le confesó que su intranquilidad frente a la advertencia de Ignacia Michelson, se debía a que el concursante se encuentra en placa de nominación y esas acciones podrían provocar su eliminación.