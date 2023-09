La DJ, Ignacia Michelson, ingresó esta noche al programa de CHV, Gran Hermano, sin embargo, cuando aún no atravesaba las puertas del encierro, los dimes y diretes con Fran Maira comenzaban a aflorar súbitamente.

“¿La Michelson?”, se le escuchó preguntar a Cony Capelli a la modelo de Only Fans sobre quién era la persona que ingresaba, a lo que esta le respondió afirmativamente para luego gritar: “Ya po’ pasa conchetumadre (sic)”, dijo a modo de broma, según explicó a sus compañeros.

Sin embargo, cuando la ex Acapulco Shore cruzó la puerta y saludó a Capelli, Maira cambió su tono: “Esa es la actitud, me encanta, bebé”, le alcanzó a decir a modo de bienvenida, pero Michelson la paró: “No, tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas (sic), tú sabes por qué, ahí vamos a tener una conversación”, le advirtió sin mirarla.

Mientras la DJ conocía la casa acompañada de Pincoya (Jennifer Galvarini) y Capelli, Maira entregaba atisbos de sus conflictos con Ignacia: “Viene a hacer su papel, me vino a huebiar (sic) a mí, afuera no nos llevamos tan bien, no se lleva bien con ciertas amigas mías, pero yo ningún drama“.

No obstante, el conflicto con Maira estalló cuando Fede Farrel preguntó que ocurría entre ambas: “Lo que pasa con Fran es que nos conocemos de afuera, hemos tenido varios conflictos, hemos hablado y siento que eres buena onda en la cara, pero por detrás andas con cizaña, ¿por qué?”

“Yo soy como soy y tú no eres nadie para venir a decirme lo que tengo o no tengo que hacer o no”, le respondió la modelo de Only Fans.

Acto seguido, Ignacia la enfrentó por un episodio ocurrido fuera del reality: “Lo mismo que haces aquí, lo haces afuera, lo mismo que haces con Cony lo haces afuera (…) Soy la pendeja a la que te arrodillaste en la casa de Mati Pardo, ¿o se te olvida? Así andabas lamiendo huevos”, le espetó Michelson acercándose a Maira.

De acuerdo a las imágenes de Gran Hermano, Michelson fue llevada por sus compañeros al patio con el fin de calmar el enfrentamiento.