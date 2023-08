Un fuerte de almohadas hecho por “Los Lulos” desató el caos en Gran Hermano la noche del domingo, cuando Mónica Ramos, conocida como “la señora Mónica”, pensó que era una estrategia personal con la que Constanza Capelli, Jennifer Galvarini y Raimundo Cerda buscaban excluirla.

Resulta que Pincoya, Coni, Fran y Rai hicieron un muro de almohadas para jugar y amortiguar el ruido hacia Mónica y así no despertarla durante la noche, porque se duerme temprano. Sin embargo, cuando despertó y vio los muros de almohadas, al parecer malinterpretó las cosas.

Fue entonces que Mónica decidió comentarle la situación a sus amigos de la otra habitación, donde Alessia, Rubén y Hans acudieron para escucharla. Allí la mayor explicó que sus compañeros de dormitorio la estaban excluyendo y que se sentía atacada. “A mí me protege Jehová, yo no les demostraré miedo“, dijo.

Hans y Rubén le llamaron la atención a Los Lulos, preguntando por qué habían puesto una barrera entre ellos y Mónica, a lo que Raimundo intentó explicar que era solamente un juego y sin intenciones de herirla. Asimismo, se levantó para hablar directamente con Mónica y disculparse.

“Hay cosas que no son normales, que tú no te das cuenta”, le dijo Mónica. “No es nada contra usted señora Mónica, a veces uno ve las cosas de una manera que no son“, argumentó Rai.

Pese a ello, uno de los más molestos fue Hans, que mantiene una estrecha relación con Mónica desde el día uno. “Pueden webiar (sic) con todos nosotros, pero con ella no“, planteó. Mientras que Rubén agregó “es hacerle un desprecio a una persona de 77 años“.

“Moni, disculpe si sintió algo extraño con lo que haya pasado. (…)Nunca fue con la intención de excluirla a usted”, insistió Raimundo.

La señora Mónica desató su furia con Pincoya

Si bien la señora Mónica se mostró bastante molesta con la situación, no fue hasta que Pincoya se levantó a ver que pasaba que desató su verdadera furia. Y es que Jennifer la encaró cuestionando su molestia y explicándole que la intención realmente no era excluirla y que no le estaba haciendo “brujerías”, como ella pensó.

Pero la discusión escaló a gritos e interrupciones. “Como siempre estás molestando en la noche, yo no estoy loca. No te metas, porque no estabas jugando, a mí no me vengas a hacer esas cosas“, le dijo Mónica, que estaba anteriormente conversando con Rai.

“Yo no le estoy haciendo machitún ni nada de eso”, aseguró Pincoya, que fue interrumpida por gritos cuando intentaba argumentar su punto de vista. “Quédate callada de una vez. Yo le pedí la explicación a Rai no a ti, entiende. Cállate Pincoya, entiende“, sentenció Moni.

La pelea fue tal que los compañeros de la otra pieza tuvieron que llegar a contener a Mónica e insistieron en que la situación les parecía una falta de respeto.