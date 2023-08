Varios ‘coletazos’ dejó el pasado capítulo de Gran Hermano, en el cual Hans Valdés salvó a Francisca Maira de la placa de eliminación, en una decisión que sorprendió a todos. En este sentido, un clip reveló una presunta amenaza que el jugador de fútbol lanzó a Jennifer Galvarini (Pincoya).

Esto se dio a conocer durante una conversación que la competidora de Chiloé tuvo con Constanza Capelli, quien le aseguró que el muchacho lanzó un mensaje desafiante.

“Cuídese el domingo’, te dijo Hans. Como diciendo que te puedes ir”, le aseguró Capelli en el encierro.

Esto detonó un rápido comentario de parte de Pincoya, quien se mostró confiada en que el próximo fin de semana se quedará en el reality de Chilevisión.

“Pero si me voy, me voy con la frente en alto. Él hizo el papel de bueno por dos meses, más encima la mujer (Mónica) se cagó llorando para que le dejaran al nieto, y el nieto le salió como las…”, expuso.

“Él me amenaza a mi, cuídese el domingo. Huevón (sic) arrastrado, Judas, pero no me voy ir na’ aunque quieran. Se lo dije en su cara, que le griten en la calle ¡Judas, Judas!. Ese es su peor castigo”, agregó.

Pincoya responde a Hans

Hay que señalar que, en el final del pasado capítuló, Hans habló a las cámaras del programa y llamó a sus seguidores a votar por Pincoya para dejar el encierro.

En ese entonces incluso dijo, de forma desafiante, que: “Quiero que se queden personas con valores y principios”, haciendo referencia a Jennifer.