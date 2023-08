La noche de este jueves la querida participante del reality Gran Hermano, Jennifer, más conocida por su nombre en redes sociales, Pincoya, hizo una íntima confesión a las cámaras de “Big”, la que emocionó a los televidentes del espacio.

Fue luego de ganar el desafío de meterse desnuda junto a otros cinco concursantes a la piscina con el objetivo de ganar un asado para todos sus compañeros, aumentar el monto del premio final del programa en 5 millones de pesos y ver un video enviado por su familia, que la también influencer se sinceró.

De pie, en medio del patio, se dirigió a una de las cámaras del encierro: “Yo sé a lo que vine chiquillos. Yo sé que tenía que dejar cosas. Dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo“, comenzó relatando.

“Y ustedes dirán, ¿entonces por qué estás acá? Por qué le quiero comprar un regalo“, alcanzó a decir antes de romper en llanto.

“Mi hijo es paciente renal. Mi primer hijo falleció, lo llevo en el corazón todos los días”, confesó. “No es que no los extrañe (a su hijo y esposo). Trato de no pensar (en ellos) para no quebrarme, pero es para que él no me vea llorar, me vea contenta“, cerró.

La confesión de Pincoya remeció a los televidentes, pues fue la primera vez que habló del tema en el programa. Por ello, los seguidores del espacio no dejaron esperar sus reacciones en redes sociales, donde varios aseguraron que lloraron tras sus palabras.

“Partí el día llorando…esta mujer debe ganar“; “Aiiiiii siempre he pensado que las personas confrontacioneles, guardamos grandes dolores, #queencoya quiero que gane, se lo merece tanto!!!!”; “Puta que me ha hecho llorar la Pinco y ahora con el saludo de su familia tengo mi corazón apretado. Son lo máximo las lulos y Tuti 🥺 falta Panchito”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió la líder de la “Familia Lulo”.