El animador de CHV y BioBioTV, Julio César Rodríguez, estuvo en un reciente episodio de Podemos Hablar donde habló sobre la muerte de su padre a los 79 años. El conductor de televisión afirmó que “creció con una imagen super equivocada” de su padre.

El animador de Podría ser peor ahondó en el programa sobre su infancia junto a su padre, quien era alcohólico, lo que afectó su relación. Sobre sus últimos años juntos, Rodríguez dijo: “Fue de aprendizaje, se fue muy en paz, conversando mucho, cerrando muchos problemas internos”, comenzó diciendo.

“El último tiempo fue muy bueno. No tuve una historia fácil con él, cuando yo era niño cometió muchos errores, él era alcohólico, tuve una infancia muy dura, muy difícil con mi madre, entonces no logré tener a ese papá cercano, cariñoso, el que todos quisiéramos tener y sobre todo que no tomara”, explicó.

Julio César Rodríguez detalló que sus padres se separaron cuando era pequeño y su madre fue quien tuvo que sacarlo adelante, pues es su único hijo. No obstante, su padre tenía otra familia de tres hijos, no biológicos, sino que de su pareja a los que crio.

Por ello, cuando se enfrentó a esta realidad, cayó en cuenta de muchas cosas: “Me encontré con una familia que adoraba a mi papá, imagínate, te sientas en una mesa a los 43 años y te encuentras con un hombre que todos quieren… yo venía con una carga, con una imagen que no era tan buena, que es el mejor papá del mundo, el mejor abuelo del mundo y yo digo: ‘chuta, este papá no me tocó po’“, relató.

Sin embargo, pese a las diferencias, decidió acercarse a su padre, lo que lo llevó a entender el contexto en el que lo crio: “Yo siempre crecí pensando que a mi papá no le importaba, como que nunca estuvo orgulloso de mí, crecí con esa imagen, quizás super equivocada. Aprendí a valorar muchas cosas de mi papá”, aseguró.

El periodista también se refirió al video que subió a su cuenta de Instagram donde se ve a su padre relatar una entrega de premios en el colegio, donde Rodríguez recibió varios de estos. Al ser consultado sobre la importancia de este registro, Julio César afirmó que se debe a que él siempre creyó que su papá no había asistido a tal evento y se enteró de que sí estuvo presente tras ver el video.