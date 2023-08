El deportista dejó entrever que el influencer no se mostraría de la misma forma dentro del reality a como lo hacía en sus redes sociales, todo esto tras su renuncia.

El ganador de Año 0, Pangal Andrade, se refirió al participante de Gran Hermano, Lucas Crespo, quien antes de su ingreso se desempeñaba como influencer en redes sociales. El deportista dejó entrever que el concursante tendría un doble discurso tras su renuncia al espacio televisivo.

Esta semana el influencer decidió presentar su renuncia al programa debido a un problema de salud relacionado con una supuesta hernia discal. Apropósito de esto, Andrade declaró: “A Lucas lo he visto y es medio motivacional, habla de hartas cosas, y es raro que no pueda controlar su mente y lesión, siendo que está en un reality que no hace nada físico, es raro”, comenzó diciendo a Página 7.

De acuerdo a Pangal, en el caso de Gran Hermano, el reality no tiene una exigencia física mayor, sino que es mental, lo que definió como un “60% mente y 40% cuerpo”, por lo que dejó entrever que habría una incongruencia entre los que Crespo transmite en sus redes sociales y lo que mostró en el programa.

“Si está ahí y eres un gallo de cabeza fuerte que motivas al mundo a hacer cosas, pero hablas frente a la cámara y no puedes lograr tus desafíos, es complicado, es difícil dar un ejemplo a las demás personas, por la boca muere el pez, dicen por ahí”, afirmó.

Las declaraciones de Andrade se sostienen en que antes del ingreso de Crespo al espacio, lo seguía en sus redes sociales y consumía su contenido, lo que lo llevó a reflexionar: “A Lucas lo seguía de antes, encontraba interesante lo que decía, pero viendo lo que dijo en sus redes sociales y viéndolo como persona, uno pregunta ‘¿qué me vendieron?’, no calza para nada, la gente se transforma en las redes sociales y cuando tú lo ves en la vida real, son alguien totalmente diferente“.

Por ello, Pangal Andrade le recomendó a Lucas ser él mismo: “No hay que perder nunca la esencia, si tú me ves en mis redes, soy el mismo en persona, eso es lo más importante, no es vender algo que no eres, pero todos somos diferentes y se acepta”, cerró.