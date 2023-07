Tras la intensa pelea ocurrida la madrugada de este jueves en la casa de Gran Hermano entre Francisca Maira y Constanza Capelli, el programa intentó mediar el conflicto, sin embargo, no tuvo buenos resultados, puesto que la ex bailarina se negó a aceptar las disculpas de la modelo de Only Fans.

Cabe recordar que después de que Maira le dijera a Capelli “¿Por qué reaccionas así siempre con copete?”, luego de advertir de problemas de lealtad a Trinidad, Coni explotó y se inició una feroz pelea a gritos entre las participantes.

“Quería aclararle a Coni que lo que dije ayer, quizás ella lo malinterpretó, yo no soy una persona que vaya a faltar el respeto con un trauma, nunca lo voy a usar como burla o mecanismo de defensa para nada (…) te pido mil disculpas, yo nunca quise faltarte al respeto con ese tema“, dijo Francisca Maira de Gran Hermano.

A esto agregó su propia explicación de a qué se refería con la pregunta que hizo a Constanza Capelli: “Uno tiene 24/7 horas del día para conversar las cosas, acercarse a la persona si es que tiene algún tema, entonces me molesta que en el carrete se den estos descargos“.

Tras agregar que a ella fue a la única persona a la que le faltaron el respeto en la fiesta, fue el momento de responder de su compañera. “El comentario del trago, una vez más se utilizó ese concepto (…) ella también tuvo 24 horas para decirme a mí todo lo que está diciendo ahora, pedirme disculpas, no lo hizo, así que no me interesa seguir alargando el tema”, explicó.

“Es un tema delicado y si alguien me falta el respeto así yo me voy a defender“, aclaró. Pese a que Diana intentó que ambas se disculparan con la otra, Coni no accedió: “Ahora no me siento así, porque sería falso, sería quizás para que la gente no me vote, que no es mi fin, cuando pida disculpas van a ser sinceras y no porque haya una cámara (…) no siento que ella me tenga que pedir disculpas porque no las necesito”, catapultó.

Luego de esta conversación, los seguidores de Gran Hermano acapararon las redes en defensa de Capelli, donde le dejaron cientos de mensajes de apoyo.

Lo más bacán de la Coni es que sabe cómo ponerse a ella primero y cuidarse a sí misma #GranhermanoCHV — Eli✨ (@BeBrave_Darling) July 14, 2023

Y ESA ES MI REINA!!! #GranhermanoCHV — Pia 🦋 (@piiittta) July 14, 2023

coni solo quiero que sepas que hay mucha gente afuera que te ama y admira un montón🤍#GranHermanoCHV — angie. (@belennn_rovira) July 14, 2023