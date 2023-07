“¿Ustedes creen que el padre deudor no se corta el pelo?”, así se defendió la periodista Savka Pollak de los insólitos comentarios que recibió luego de subir un video yendo a la peluquería, donde incluso la mandaban a trabajar en lugar de exigir la pensión de alimentos para sus hijos que adeuda su expareja.

Desde noviembre del año pasado, la comunicadora se ha referido a la demanda por pensión alimenticia que la mantiene enfrentada con su expareja de manera pública. De esta manera ha llegado a varias programas de televisión a hablar del tema con el fin de demostrar su molestia y empatizar con otros tutores en su condición.

Sin embargo, fue después de cargar un video a su cuenta de Instagram donde se realizaba un cambio de look que recibió insólitas críticas como “la que tiene problemas económicos?? Jajajjajajajaj”, “y tiene plata para la peluquería? ¡Trabaja!”, y “Para eso está pidiendo la pensión de los niños, cara dura esta mujer”.

La respuesta de Savka Pollak

Tras esto, Savka Pollak decidió subir otro registro haciendo frente a los desafortunados comentarios: “¿Cómo se me puede ocurrir ir a la peluquería? ¿Cómo se me puede ocurrir tomarme tiempo para mí? ¿Ustedes creen que el padre deudor no se corta el pelo? Pero claro, como vivo sola, se asume que uno no puede hacer nada“, se defendió.

“Este tipo de comentarios a mí me molestan y me molestan muchísimo porque todos y todas merecemos tiempo para nosotros mismos, para poder regalonearnos para cuidarnos. El autocuidado es imprescindible”

“Y para los que dicen que deje de llorar en la tele: voy a seguir llorando y voy a chillar y voy a decirlo fuerte, claro, con mucho cariño y mucho amor, hasta que esta práctica de abandono deje de ser normal”, afirmó.

A esto agregó en la descripción del video: “No deberíamos normalizar el abandono de responsabilidades y es necesario que hablemos abiertamente sobre este tema hasta que el incumplimiento deje de ser aceptable“.