El lunes pasado, el influencer Lucas Crespo renuncia al reality Gran Hermano luego de tres semanas de encierro. Sin embargo, la pregunta de los seguidores del espacio era, ¿finalmente se irá o se quedará en el programa?

La respuesta se dio a conocer en el capítulo de anoche. Tras anunciar su deseo de retirarse, las reglas del programa indican que Crespo tenía 24 horas para reconfirmar su decisión, lo que no ocurrió.

“El protocolo indicaba que se le dan 24 horas para pensar y ratificar su decisión. No la ratificó, por lo que él sigue siendo un miembro de la casa más famosa del mundo”, aclaró Diana Bolocco, conductora del espacio, sin entregar más detalles.

La renuncia de Lucas a Gran Hermano

La decisión de dejar el programa, Crespo la había tomado luego de una cruda confesión y una posterior discusión con otra participante, Francisca Maira, quien fuera su pareja dentro del encierro.

“Me gustaría hacer la retirada voluntaria”, comenzó diciendo Crespo en la intimidad del confesionario, tras lo que agregó sus razones para dejar la casa estudio.

“Yo soy una persona acostumbrada a tener el control de todo en la vida, de su vida, y creo que claramente en este lugar no se puede, pensé que yo lo iba a poder, y no pude”, dijo.

“Me vi expuesto a situaciones en que me vi vulnerable, a comportarme a veces de una forma que no me reconozco, como que a veces no me siento yo, las actitudes que tengo como que no sé qué me pasa adentro. Hoy exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una posición muy incómoda“, confesó.

Durante las horas siguientes al anuncio de su renuncia, Lucas se vio mucho más conectado con sus compañeros, participando de las dinámicas e incluso entregando todo su apoyo a la historia de Trinidad, además habló con Fran, quedando en buenos términos.