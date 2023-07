Después de un problema con Viviana y Maite en Gran Hermano que la llevó a recordar los episodios de bullying ocurridos en su época escolar, Trini Cerda reveló que es transgénero, algo que había ocultado por varios años, lo que incluyó a sus compañeros de encierro.

“Yo nací con otro género chiquillos”, confesó Trinidad entre lágrimas. “He vivido toda mi vida de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, para no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”, dijo.

“Y si se burlan o no de mí ya no es gracia, en realidad no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo“, confesó.

Tras esto, agregó que las burlas de sus compañeros no importaban, pues ya había pasado por lo mismo durante su transición, sin embargo, afirmó: “Tengo tanto miedo de que las personas no me miren con los mismos ojos, es lo que más me da miedo”.

Después de esto entregó detalles de su transición, desde una cirugía, hasta el maltrato que recibió y cómo esto la motivó a hablar en pro de niños en su misma situación. Con pesar relató su tristeza de no poder ser madre de manera biológica, tras lo que Jennifer, “Pincoya”, le dijo que igualmente podría lograrlo mediante la adopción tratando de darle un consuelo.

Luego de su declaración, sus compañeros no tardaron en entregarle su apoyo: “Para mí eres la Trini y listo”, le aseguró la influencer de Chiloé. Sin embargo, las palabras que más causaron repercusión fueron la de Mónica, una de sus primeras amigas dentro del encierro.

“Trini, te quiero más que antes por ser tan sincera con todo lo que te pasó y no enfrentar a una sola persona, sino que a 15, eres una persona fabulosa para mí, te amo y te quiero más que antes, lo pasado (es) pasado y pisado, sigue adelante”, le dijo la mujer entre lágrimas.