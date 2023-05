Durante la noche de este domingo se confirmó la muerte del destacado periodista, locutor de radio y rostro de la campaña del NO, Patricio Bañados a los 87 años.

La noticia fue confirmada a La Radio por su familia, quienes pidieron intimidad y respeto por su fallecimiento. Además de su destacado rol en la campaña del NO, Bañados fue una figura histórica y pionera en las comunicaciones chilenas.

Esto, debido a que fue el primero en transmitir desde el exterior, el primero en transmitir un Congreso pleno, el primero en transmitir una parada militar, entre muchos otros hitos. Asimismo, quienes lo conocieron de cerca y recuerdan su trabajo destacan por sobre todo su honestidad y profesionalismo.

Es esta misma honestidad que, a sus palabras, le costó no volver a presentar notas en el noticiero centran del “Canal 11”, por negarse a leer una noticia falsa, a pocos días del plebiscito constitucional de 1980 en plena dictadura militar.

La partida de la figura televisiva impactó a diferentes rostros tanto de la política como la televisión y el espectáculo lamentaron su partida.

Entre ellos, el Ministerio de Las Culturas escribió en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente la muerte de Patricio Bañados, destacado periodista, pionero de la televisión en Chile, rostro de la campaña por el NO, fundamental para la recuperación de la democracia. Nuestras condolencias para su familia y amigos”.

— Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) May 8, 2023

Lamentamos profundamente la muerte de Patricio Bañados, destacado periodista, pionero de la televisión en Chile, rostro de la campaña por el NO, fundamental para la recuperación de la democracia. Nuestras condolencias para su familia y amigos. pic.twitter.com/9ByeRITQwG

De igual forma, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, dedicó palabras a Bañados, asegurando que “lamento la triste noticia del fallecimiento del periodista Patricio Bañados, un comunicador excepcional que con su trabajo luchó por la recuperación de nuestra democracia. Siempre estarás en la memoria de Chile”.

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) May 8, 2023

Asimismo, la banda Illapu también se despidió del profesional. “Hasta siempre querido Patricio Bañados. Nos quedamos con el recuerdo de tu periodismo valiente e incorruptible. Gracias por tu incansable lucha por democracia, justicia y verdad”, escribieron.

“Cuesta en este mundo encontrar personas que pongan por delante sus convicciones por sobre cualquier interés circunstancial. Patricio Bañados fue una de esas personas y eso lo convirtió en un ser admirable”, escribió por su parte la periodista Mirna Schindler en sus redes sociales, donde envió sus condolencias a la familia de su colega.

— mirna schindler (@mirnaschindler) May 8, 2023

También se sumaron políticos, periodistas y otros rostros como Daniel Jadue, Nicolás Copano, Marisela Santibáñez, Alejandra Valle, Paula Narváez, Inti-Illimani, Jorge Rivas, la actriz Aline Kuppenheim, entre otros.

— Alejandra Matus (@alejandramatus) May 8, 2023

¿Cuál fue el pecado de Patricio Bañados? Aceptar rol estelar en la campaña por el NO, para que luego quienes resultaron triunfadores lo consideraran “quemado” e inhabilitado para tener el rol que merecía en los medios de comunicación. Y encima, luego, decirlo. Y así estamos. https://t.co/IMPvm6uiPu

— Universidad de Chile (@uchile) May 8, 2023

— Colegio Periodistas de Chile (@ChilePeriodista) May 8, 2023

Abrazamos a los familiares, amigos y colegas del periodista Patricio bañados, quien además se desempeñó como locutor de radio y asumió un rol protagónico en la franja del no. Reconocemos su trayectoria, profesionalismo y su compromiso permanente con la verdad. pic.twitter.com/Ma39pSVMr5

— Paula Narváez (@paulanarvaezo) May 7, 2023

— Aline Kuppenheim (@alinekuppenheim) May 7, 2023

— Nicolas Copano (@copano) May 7, 2023

— René Naranjo Sotomayor (@renenaranjo) May 7, 2023

Se fue Patricio Bañados, un grande de Chile. Rostro fundamental de la campaña del NO y con una labor profesional siempre ligado a la cultura en radio y TV. No tuvo el espacio en los medios ni el reconocimiento que merecía. Mis respetos. QEPD. pic.twitter.com/TSry8A2jUA

— Daniel Jadue (@danieljadue) May 7, 2023

— Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) May 7, 2023

Patricio Bañados fue un tremendo comunicador, la voz del NO, del regreso de la democracia, de programas maravillosos como El Mirador. Toda mi admiración en el día de su partida, a un periodista ético y que siempre puso los DDHH x delante #QEPD pic.twitter.com/lyCRYxAvJW

— Jorge Rivas (@JRivasCordero) May 7, 2023

Tristeza. Falleció hoy Patricio Bañados. Hay que aprender de los grandes que no se las dan de GRANDES, de esos comunicadores que COMUNICAN, que no tienen un ápice de soberbia ni ego. Los que me enseñaron que uno es el medio. Don Patricio Bañados. pic.twitter.com/YEuMgrWrVb

— Gonzalo Frías (@Gonzalo7movicio) May 8, 2023