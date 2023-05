El actor nacional Simón Pesutic se refirió a las críticas que recibe en redes sociales por ser hijo del también actor Mauricio Pesutic, asegurando que en muchas oportunidades el hecho de ser familiar de alguien conocido deja “invalidado” sus logros.

Pesutic conversaba con la periodista Andrea Moletto en el programa Cadena Nacional de Vía X, donde habló de su nuevo libro de poesías, así como de diferentes aspectos en torno a su vida.

Fue entonces que Moletto le preguntó si su decisión por ser poeta era un mecanismo para alejarse de la imagen de su padre, recordando también las veces que Pesutic ha sido tratado como “Nepobaby”.

En esa rama, el intérprete destacó que si bien en su inicio siempre le preguntaban por su padre y cómo habría influenciado en su carrera, “llevo más de una década en esto, entonces, es cada vez menos, hace mucho tiempo que no me preguntan por mi papá”.

“He dado muchas entrevistas y la figura de mi papá siempre ha estado en un segundo plano, porque también ha habitado ese espacio en mi carrera”, mencionó, a lo que le preguntaron por los comentarios que lo acusan de poder llegar a actuar en diferentes teleseries gracias a la fama de su padre.

“Es un tema complejo. Desde un punto de vista, es difícil explicarle a la gente que un actor no está involucrado en la toma de decisiones de algo. Mi familia no es una dinastía tampoco, es mi papá y yo”, explicó.

En esa rama, profundizó en que “yo no vengo de una familia de actores, mi mamá no es actriz, mis abuelos no fueron actores, por lo tanto, no hay una especie de cuna que me haya cobijado por mucho tiempo y que esté cuidada por muchas personas”.

“Hay algo que siempre me ha resonado, particularmente: Cuando uno es hijo, hermano o tiene un tío, de una persona que es medianamente pública o célebre, uno inmediatamente, para la opinión pública, está invalidado de todo”, aseguró.

Asimismo, apuntó a que, en la actualidad, aquellos comentarios no los toma como reales. “Uno lleva hartos años en esto, partí a los 16, casi 17 años, y uno aprende a relacionarse con el mundo exterior como una ficción”, dijo, en referencia a las críticas en redes sociales, “donde estos temas se exponen más fuertemente”.

Sobre los comentarios que recibe en internet, Pesutic recordó cómo partió todo al inicio de su carrera. “Yo ocupaba el rol de galán joven o de niño bueno en la televisión, lo que trae consecuencias, implicancias, que tienen que ver con hombres y mujeres que son cariñosos o alaben mucho un aspecto físico”, mencionó.

Por otro lado, mencionó que “existe un comentario chaquetero y tirador para abajo. Nosotros somos así en general, pero el tipo de Twitter también es una ficción”, cerró.