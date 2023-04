El pasado jueves el periodista José Luis Repenning acabó en el blanco de las críticas tras realizar un comentario sobre Carla Ballero que fue catalogado como “machista” en redes sociales, luego de que asegurara que la ex Ciudad Gótica “pasó por caja” al hablar sobre las relaciones del fallecido Felipe Camiroaga.

Si bien el comunicador se disculpó en el mismo programa, los comentarios sobre sus dichos siguieron y, durante la tarde de este viernes, Ballero se refirió a dicho momento en televisión en el programa Sígueme y te Sigo de TV+.

Entonces, Ballero afirmó que “justo los estábamos viendo, estaban hablando de Felipe y quedé pegada porque estaban comentando sobre Ciudad Gótica, el programa que ambos hicimos, entonces, escuché esa parte y me fui a trabajar”.

“Me contaron después que había dicho algo y posteriormente me apareció en el Instagram (…) ahí entendí lo que había sucedido, pero la verdad, a mí me cae muy bien él (Repenning) y ella (Priscilla Vargas), y sinceramente me lo tomé en ese momento como nada, me pareció que fue coloquial”, recordó la exintegrante de Morandé con Compañía.

De todas formas, analizó la situación tras los comentarios de los panelistas del programa de TV+, asegurando que “uno en la televisión cuida las palabras, ocupa otro vocabulario, porque uno tiene una labor igualmente”.

“Después pensé en mis hijos. Hoy en la mañana dije ‘en realidad se desubicó’, porque, ¿cómo es eso de ‘pasar por caja’? Entonces, sinceramente, ahí hago un análisis bastante más profundo y me voy en la volada”, añadió.

En esa rama, Ballero apuntó que “a Felipe (Camiroaga) lo adoro, lo quiero, pero siempre en este país y quizá en el mundo, se le aplaude a los hombres toda la historia de mujeres que tuvo. Y él tuvo muchas mujeres que sufrieron muchísimo con él”.

“Yo no soy parte de eso, yo a Felipe lo quiero mucho, fue muy amigo mío. Compartió conmigo hasta días antes de que se muriera. (…) No me interesa hablar de él, pero no entiendo el tema de que a los hombres los adoramos porque tuvo 100 mujeres”, continuó.

De todas formas, aseguró que “a mí me encanta Repenning y Priscilla, me gusta que son amigos y lo que transmiten, encuentro que es muy lindo lo que hacen en Canal 13, independiente de eso, creo que se pone un tema, que no lo puse yo, se puso sin querer, y la gente opinó sobre algo que encontraron machista”.

“En el fondo, sí hay un punto: opino que hay que tener respeto hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres. Estamos en un momento en el que todos debemos ser iguales”, cerró.

El comentario de Repenning sobre Carla Ballero

El pasado jueves, el matinal Tu Día recordaban diferentes portadas de revistas a inicios de los 2000, donde notaron diferentes portadas del histórico animador de Buenos Días a Todos relacionado con diferentes mujeres.

Entonces, llegó un mensaje al programa donde recordó la relación entre María José Campos, “La porotito verde”, y Camiroaga, donde comenzaron a especular sobre su romance.

“Hay un tema aquí ¿Se acuerdan lo que decía la revista sobre Carla Ballero? Ella se fue de Mega a TVN, ¿y Porotito Verde? También”, aseguró Ignacio Gutiérrez entonces.

“O sea, por conjetura, tú estás diciendo que Carla Ballero también pasó por caja”, manifestó Repenning, para entonces salir del set por unos segundos y volver para disculparse por su comentario.