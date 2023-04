La periodista Julia Vial volvió a referirse al conductor de televisión Mauricio Israel, quien la semana pasada le acusó de haber realizado falsas acusaciones en su contra en 2008, asegurando que el comunicador “no es un referente de valores, ni de buenas costumbres, ni de moral”.

La profesional habló con el periodista Julio César Rodríguez en el programa Síganme los Buenos del canal Vive respecto a su salida de La Red, cuando recordaron un comentario de Israel en su contra.

“¿Qué pasó contigo y Mauricio Israel? El hombre tiene problemas con todos”, cuestionó entre risas el también conductor de Podría ser Peor, a lo que Vial respondió con humor.

“¡Me robó mi minuto de fama!”, exclamó, para entonces recordar que “después de 17 años me iba de un canal después de 17 años, ¡y termina hablando de él! ¿Qué onda? ¡¿Por qué siempre tienen que hablar de él?!”.

“Yo creo que hay cosas que Mauricio… no sé, está dolido con todo lo que se dijo y está bien”, reflexionó Vial. En esa rama, apuntó que todo lo que decía el comentarista deportivo “no es mi rollo. No es mi problema”.

“Lo que diga Mauricio Israel de mí, de verdad, no me puede importar menos. Yo me mato de la risa”, confesó entonces, apuntando que Israel “no es un referente ni de valores, ni de buenas costumbres, ni de moral, ni nada para mí”.

“Si él dice que estoy muy mal enfocada en mi vida, para mí es un gran piropo, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas muy bien en mi vida”, cerró entonces.

Las palabras de Mauricio Israel sobre Julia Vial

Cuando se confirmó la salida de la profesional de La Red, Israel quiso referirse a la situación de la profesional en el programa Sígueme y te Sigo.

“Yo lamento mucho desde el punto humano lo que está viviendo. Es bueno también decir, lo digo con mucha altura de miras y respeto, estas cosas sirven como ejemplo de que la vida es una rueda, a veces uno está arriba y en otras abajo”, dijo entonces Israel.

En esa rama, Israel llamó a Vial a que “no te olvides de lo que te acaba de pasar, para que nunca más trapees en el piso con alguien que lo esté pasando mal, te deseo mucha suerte”.

Al respecto, aseguró que en su regreso a La Red en 2008, Vial habría dado una historia falsa sobre él, apuntando que había mencionado que él le debía dinero al portero del canal.