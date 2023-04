La periodista Julia Vial respondió a Mauricio Israel, quien la acusó de haber inventado una historia sobre él en 2008. De acuerdo al opinólogo, la animadora habría dicho que él mantenía una deuda con un portero de La Red, lo que según su versión no era cierto.

Sus declaraciones se dieron en el programa Sígueme y te sigo donde hablaron sobre la renuncia de Vial a la estación La Red y complicado panorama económico por el que pasa ella.

“Espero que Julia, y te lo digo mirándote a los ojos, que te sirva cuando vuelvas a estar arriba, ya que seguramente lo vas a conseguir, pues eres una tremenda profesional, no te olvides de lo que te acaba de pasar, para que nunca más trapees en el piso con alguien que lo esté pasando mal”, sentenció sobre su excompañera de canal.

Julia Vial por Mauricio Israel: “Loco yo-yo”

La comunicadora respondió a través del programa Zona de estrellas. “Estoy indignada, muy enojada, mucho. Porque era mi momento de fama, y se apoderó de él. ¿Hasta cuándo?, hable de quien hable, habla de él. Loco yoyo, para. Me robó minuto de fama”, dijo ella en tono de broma.

Más en serio, aseguró que “¿tú crees que me puede llegar a importar a mí lo que diga Mauricio Israel? No. No entiendo su punto, su lógica. Yo no lo estoy pasando mal, a mí no me ha pasado nada, no entiendo a qué se refiere”.

“Dijo que eso no era cierto (la deuda con el guardia), que había inventado una historia, que me había subido un carro. Pregúntale a cualquiera en el canal que haya trabajado en esa época en La Red”, dijo.

La exconductora de Hola Chile afirmó que le dio mucha risa al escuchar los dichos de Israel “Yo sé quién soy. Altiro reconozco mis errores, me he mandado unos condoros gigantes, y he ido a pedir perdón, voy, reconozco y voy a dar la cara cuando hay que dar la cara”, contó.

“Esta ‘pasá de cuenta’ (sic) después de tantos años, diciendo que yo inventé una historia… pero no lo hice. Da lo mismo, le mando amor, luz, que sea feliz, yo creo que en la vida hay que aprender a ser feliz”, remató.

Julia Vial terminó su mensaje recomendado a Mauricio Israel que baje las revoluciones, “se está peleando con todo el mundo todos los días”.