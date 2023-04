Este jueves, la periodista Julia Vial, uno de los rostros emblemáticos de La Red, anunció su salida del canal tras 17 años de vínculo laboral.

“Después de 17 años dejo @laredtv y lo hago tranquila, contenta, porque durante este tiempo aprendí muchísimo, compartí con tremendos profesionales y me hice grandes amigos que me seguirán acompañando en este viaje”, se lee al inicio del mensaje publicado en Instagram.

“A todos ustedes, que me apoyaron y me hicieron el aguante, mil gracias por tanto! Especialmente a mi querida Banda twittera que nunca me ha dejado sola. Soy tremendamente afortunada y he sido muy feliz. Besos a todos y buen fin de semana largo”, añadió.

El post fue acompañado por un set de imágenes de su paso por la estación privada, donde fue conductora de “Hola Chile” y diversos programas franjeados y coberturas especiales.

Entre los comentarios de la publicación, la conductora recibió cientos de mensajes de apoyo, incluidos algunos de sus ahora excolegas de La Red. “Eres todo lo que está bien, éxito en todo por siempre”, escribió Michael Roldán.

Roberto Van Cauwelaert también le dedicó palabras: “Grande Julita, eres increíble como profesional y mucho mejor como persona. Te mando un abrazo y sin duda alguna hoy en tu mejor momento”.

Jaime Coloma y Macarena Ramis, por su parte, también se sumaron a los buenos deseos: “Eres una seca en lo profesional y te va a ir increíble en lo que decidas hacer y para qué decir como persona. Una máxima”, remarcó la modelo.