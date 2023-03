El actor chileno Álvaro Rudolphy relató uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando, a sus 10 años, sufrió un accidente al arrollado por una micro que lo dejó con graves secuelas, estando a punto de perder su pierna.

Rudolphy, que conversó con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, hablaba sobre diferentes dificultades económicas que vivió con su madre, cuando comentó que “me atropelló una micro cuando tenía 10 años”.

De acuerdo a su relato, todo ocurrió cuando iba a la casa de un compañero del colegio a realizar un trabajo y, a medio camino, se dio cuenta de que estaba a punto de perder el tren que iba a su ruta. Es por eso que decidió correr para llegar antes de su partida.

Sin embargo, al cruzar la calle, lo alcanzó un bus “y me sacó la pierna”. Respecto a su dicho, Rudolphy explicó que en el accidente “se me quebró el fémur, se me salió un hueso por acá, esta parte se desencajó y toda la piel…”, describió para entonces hacer gestos.

“La rueda me agarró la pata y me arrastró, porque el chofer giró (para evadir un resultado fatal) la rueda me arrastró y me peló toda la pierna. Toda la carne, la piel”, relató.

De acuerdo al actor, pese al accidente, jamás perdió la consciencia y vio cómo la gente reaccionó a su alrededor, incluyendo a personas que se bajaron del bus.

Entonces, lo subieron a la misma micro para llevarlo al hospital de Viña del Mar, cosa que pasó en minutos.

Sin embargo, al ingresar a urgencias, aseguró que la decisión inicial de los alumnos en práctica fue cortar su pierna. “Me hicieron un torniquete para parar el sangrado y recomendaron cortar la pata. Pero había un doctor de turno que llamó a tratar de salvar la pierna”, contó.

En esa rama, mencionó que “quiero dar las gracias a quien quizá nunca se las di en vida, que fue quien me reconstruyó la pierna. Fue un tío abuelo mío, que por tres meses me armó la pierna, me puso injertos y aquí estamos”.

Una recuperación traumática

Pese a que logró salvar su pierna, la recuperación no fue rápida. De acuerdo al actor, pasó tres meses en cama, específicamente recostado de espalda para poder continuar la reconstrucción de su pierna.

“Hubo un momento en que me pusieron tanta anestesia que no podían seguir dándome porque me empecé a intoxicar”, explicó, apuntando que debido a la misma gravedad de su herida, “se me empezó a podrir la carne de la pierna, porque yo no tenía piel”.

Entonces, “me tenían que hacer curaciones para desinfectarme la carne viva tres veces a la semana”, explicó, asegurando que todo fue sin anestesia y que incluso el ver al médico a su habitación le asustaba de sobremanera.

De acuerdo a su relato, le agarraban los brazos, ponían un paño en su boca y raspaban sin anestesia la carne herida. “Imagínate ese dolor unas tres veces a la semana por tres meses. Pero aquí está, logré ser galansete de teleseries”, comentó entre risas.