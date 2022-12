La actriz recibió la noticia en vivo, por lo que no pudo ocultar su emoción. La también humorista conducirá el espacio matinal de TVN durante la temporada estival junto a Gino Costa.

Durante el último capítulo de este año del matinal Buenos días a todos, la actriz argentina Yamila Reyna reveló que se unió oficialmente a la conducción del matinal de TVN.

El conductor del espacio, Gino Costa, fue el encargado de dar la noticia. Fue luego de dedicarle unas palabras sobre su trabajo las últimas dos semanas en el programa que el periodista le dio la noticia a los televidentes y a la humorista en vivo, lo que resultó en una emotiva sorpresa.

“Ya es oficial, Yamila Reyna presente en el matinal de Chile todo enero, todo febrero”, afirmó.

Según recogió Página 7, la integración de la actriz sería solo durante la temporada estival, mientras María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, conductores oficiales del espacio, animan los festivales de Viña del Mar y Olmué respectivamente.

Ante la noticia, Yamila no pudo ocultar su emoción y dijo: “Estoy muy emocionada, pero no quiero llorar, me da plancha. Pero estoy sumamente agradecida de TVN por darme el espacio para ser una chilena más”, comenzó diciendo.

“Llevo 21 años en este país, y que hoy me den la oportunidad de estar en el matinal de todos los chilenos, al lado del pedazo de equipo, que es maravilloso”, agregó.

Sus palabras de agradecimiento no se detuvieron ahí: “Me han hecho sentir cómoda, me han ayudado a crecer, es como universidad profundamente talentosa, y sin ti Gino no hubiese logrado llevar estas dos semanas adelante”.

A lo que sumó: “Como dicen: ‘La magia ocurre por sinergia’, y esto ocurrió acá en el matinal de todos. He estudiado un montón para poder llevarles contenido de calidad a la casa, espero haberlo hecho a la altura, estoy muy feliz con esta noticia. Que Dios nos bendiga y nos acompañe todo el verano”, finalizó.