El actor Julio Jung relató en un nuevo episodio de Todo por Ti la vez que el intérprete de Superman, Christopher Reeve, viajó hasta Chile para apoyar a diferentes actores nacionales luego de haber sido amenazados por la dictadura a mediados de los 80, entre ellos, sus padres, los intérpretes María Elena Duvauchelle y Julio Jung.

Todo ocurrió en conversación con Cecilia Bolocco, donde la también empresaria comenzó a ver viejas fotografías familiares. Así, entre fotos del actor como bebé y adolescente metalero, hubo una postal que llamó la atención de Bolocco: una foto de Jung junto al actor estadounidense Christopher Reeve.

Christopher Reeve (Superman) en Chile con mi hijo @chamojung pic.twitter.com/PWloI7kSMo — Julio Jung (@JulioJung_actor) August 18, 2019

“¿Esto dónde fue?”, preguntó de inmediato, a lo que el exintérprete de Verdades Ocultas aclaró que fue en su casa y quiso compartir cómo fue que llegó hasta su hogar.

Específicamente, todo ocurrió cuando sus padres fueron amenazados de muerte en 1987. “Me acuerdo que abrí la puerta de la casa para el cumpleaños de mi papá y me encuentro con una corona de flores, con 8 años. Mi madre y mi padre me agarran y me sacan de ahí”, narró el actor.

Así, “años después me dijeron que la tarjeta decía ‘Julio Jung, celebra tu último cumpleaños’”.

Tras la amenaza, Duvauchelle, que entonces era presidenta del sindicato de actores, decidió gestionar con el sindicato de actores de EE.UU. la llegada de un representante de la agrupación para hablar de derechos humanos y ayudarlos a ellos y otros actores frente a la amenaza.

Así, el escogido fue ni más ni menos que el intérprete de Superman, quien incluso pasó sus días en tierra nacional hospedándose en la casa de Julio Jung.

“Yo no podía creerlo, porque estaba en mi casa con ocho años, donde tu máximo héroe es Superman. Yo abro la puerta y veo a mi mamá y al lado… no podía creerlo, era enorme. Fue mágico”, rememoró.

Duvauchelle también rememoró aquel primer encuentro entre su hijo y la fallecida estrella de Hollywood, apuntando que “se abre la puerta, y Julio está frente a Superman. Su cara fue impresionante”.

“Reeve lo tomó de la mano, lo llevó a su dormitorio y le dijo ‘Muéstrame un atlas’ y le explicó que él nació allá, que se fue acá, que estaba casado, que tenía hijos. Se dedicó al niño, que estaba impresionado. Era un héroe de verdad”, recordó.

Asimismo, con la idea de poder convivir con Reeve, Jung faltó tres días a la escuela para aprovecharlo al máximo.