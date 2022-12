Durante la noche del domingo, el actor Julio Jung transparentó el complicado momento que vivió a sus 18 años, cuando sufrió una fuerte adicción a las drogas y la lucha de su madre por internarlo en rehabilitación, donde estuvo por seis meses.

Entonces, en conversación con Cecilia Bolocco en el programa Todo por Ti, Jung contó que este episodio se desarrolló años después de la separación de sus padres, cuando comenzó a sufrir ansiedad. “Me puse rebelde, me puse weón, derechamente. Caí en las drogas a los 17, 18”, confesó.

“No fue fácil, uno no lo asimila, uno está enfermo y no lo reconoce. Hay ciertas drogas que te cambian la cabeza: con la cocaína te sientes dueño del mundo, te pones agresivo, prepotente”, recordó el actor, agregando que incluso llegó a tener una sobredosis.

“Me había pegado un carrete muy intenso la noche anterior. Tenía algo en el velador, desperté, consumí, fui al baño, me duché, me vestí, consumí, llegué al portón, me devuelvo, consumí, llegué a mi trabajo en la Feria del Disco pegado en el techo. Era Navidad, estaba lleno y colapsé por un dolor muy intenso en la base del estómago”, contó.

Julio Jung y su proceso de rehabilitación de las drogas

Tras el incidente, llegó a un recinto asistencial y “el paramédico cachó, pero dijo ‘esto es estrés"”. Entonces, su madre también se dio cuenta del hecho y trató de alejarlo de las drogas sin éxito.

“Estuve todo el rato en la negativa, tuvimos peleas fuertes, le grité, hasta le pegué un empujoncito”, reconoció entonces, asegurando que tras ese episodio, sus padres tomaron la decisión de llevarlo a rehabilitación.

Sin embargo, debido a su propia postura de negación, sus padres, la actriz María Elena Duvauchelle y el actor, comediante y locutor Julio Jung, decidieron mentir para poder llevarlo.

“En un principio era una cosa engañada por parte de mis viejos. Ellos me dijeron ‘vamos a ir a un psiquiatra’“, rememoró, apuntando a que jamás pensó que necesitaría una desintoxicación a ese nivel.

“Fuimos a hablar con un psiquiatra, fuimos por el pasillo, llegamos a una habitación, abren la puerta y había 15 personas más (internados en el recinto). Ahí me cayó el tejazo”, narró.

“Llegué como estúpido. Estaba enfermo y me sentía muy bacán. Y de repente me dicen: ‘Julio, cuenta tu historia"”, recordó, apuntando a que entonces aseguró que solo consumía marihuana de vez en cuando. Tras su relato, uno de los terapeutas le pregunta al resto de los internos si le creyeron, a lo que todos niegan.

“Ahí preguntan si alguien quiere decir algo. (Me dicen) ‘Oye, la cara de volao no te la quita nadie, cómo eres tan mentiroso con tus papás’ y ahí empiezan a tirar, tirar, tirar”, contó, apuntando que tras ello comenzó a reconocer sus problemas.

Así, Jung fue internado de inmediato. “Fue un proceso largo, de seis meses. Mi vieja lo pasó muy mal en esa época, pésimo. Porque vivía conmigo. Pero se lo agradezco al 100% (…) Siento que soy quien soy hoy en día gracias a todo este proceso que pasé con mi mamá al lado. Salí y no he vuelto a caer nunca más”, declaró.

Momentos más tarde, Bolocco preguntó a Duvauchelle sobre aquel momento crítico de adicciones, hecho que lo definió como un momento del que no le gusta acordarse. “Es lo más doloroso que yo he tenido en mi vida, pero fue lo mejor. Es una gran prueba”, sostuvo la actriz.