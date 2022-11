La actriz Mariana Derderián repasó su paso por el extinto matinal Bienvenidos, criticando la competencia que existía entre los panelistas del espacio con el fin de poder destacar.

La intérprete, que fue parte de los invitados a La Divina Comida junto a Tamara Acosta, Francesco Gazzella y Pablo Mackenna, realizó un breve repaso de su carrera, destacando, por ejemplo, el éxito de Floribella.

Sin embargo, al recordar aquel momento, Acosta quiso destacar los múltiples programas culturales a los que se dedica Derderián en la actualidad, preguntando si definitivamente había abandonado la actuación.

Así, la actriz, sin dar una respuesta concreta, aseguró que “me gustan mucho los programas. Lo que más me ha gustado de Almacén y Disfruta la ruta es que me gusta estar con gente diversa”.

“Me gusta estar en la calle más que en el estudio, me sobra un poco el camarín”, confesó entonces, a lo que Pablo Mackenna mencionó entonces que Derderián estuvo “en el estudio también. Pasaste por el matinal”.

Esto, en señal a su paso en Bienvenidos, donde fue panelista entre 2018 y 2019, hecho que la actriz describió como “una escuela de whiplash, es hardcore”.

“Lo que pasa es que en el matinal estabas solo en un carril, nadando. Esto porque tu compañero de al lado puede hacer cualquier cosa para lucirse más que tú, para opacarte o para decir ‘Sí, bueno, pero…"”, recordó, apuntando a la competencia entre los rostros.

Asimismo, Francesco Gazzella destacó también aquella característica de algunos programas matutinos, donde los panelistas competían por poder mantenerse en pantalla por más tiempo.

“Si tú querías decir algo, tenías que pedir la palabra y no te la daban. Y si no te la daban, no hablabas”, recordó la actriz entonces.

Además de los programas culturales que realiza en Mega, la intérprete también recordó otros proyectos que tiene, como el podcast Cosas que pasan.