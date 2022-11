Durante la noche del martes, el gimnasta Tomás González contó cómo recibió ayuda económica del filántropo Leonardo Farkas al inicio de su carrera, hecho que logró obtener tras realizar una broma con la prensa.

Todo ocurrió en el programa Juego Textual, donde González hablaba sobre el poco apoyo que recibió durante su carrera deportista y fue consultado respecto a la inesperada ayuda que recibió el millonario.

“Ese año fue mi primera final mundial. Fui séptimo en el Mundial de Londres en el 2009 y luego tenía la Copa del Mundo. No me inscribieron a tiempo y el expresidente del comité olímpico logró moverse, contactarse con la institución e inscribirse a última hora”, comenzó narrando.

Fue así que González compitió y logró ganar la medalla de plata. “A la vuelta, tuve un punto de prensa y me preguntaron qué haría por el poco apoyo del Estado a los gimnastas”, contó.

Fue entonces que el deportista recordó las bromas que tenía con sus amigos, quienes lo instaban a contactar a Leonardo Farkas para tener apoyo, por lo que quiso replicar aquellas bromas. Es por eso que, entre risas, respondió a la prensa: “No sé, llamaría a Farkas”.

“A la salida me contacta alguien que trabaja con él, me pidió a reunión y me pregunta qué necesito”, reveló entonces.

Fue así que Tomás González pidió ayuda para obtener los mismos aparatos que se usan para competir en los torneos internacionales, cosas que recibió de parte de Leonardo Farkas con la condición de que los instalara en una escuela de gimnasia para formar a nuevas generaciones.

Tomás González y sus críticas a la Federación de Gimnasia

Asimismo, González dio duras críticas contra la Federación de Gimnasia, institución de la que él mismo fue presidente durante cuatro años.

“En nuestro país hemos tenido un historial de federaciones que no han funcionado muy bien. A mí no me inscribían a tiempo en los torneos y muchas cosas”, recordó entonces.

“Creo que fue falta de profesionalismo, también me escapaba un poco de la media, entonces quizá estaban enfocados en temas nacionales y yo, al enfocarme en competencias internacionales, exigía más”, añadió poco después.

Sobre los problemas en sus inscripciones, González quiso restar la intención de excluirlo en dichas competencias, apuntando a que lo más seguro es que serían problemas de descoordinación en la federación.

Asimismo, apuntó que “hay algunas trabas en el sistema en general, que es ya un tema estatal, sumado al bajo presupuesto”. Es por esto mismo que, debido a esa falta de apoyo, “he aprendido a no esperar nada de vuelta, hacerlo porque de verdad a mí me gusta dar el 100%”.