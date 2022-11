Este martes, Canal 13 emitió uno de los episodios más importantes de Yo Soy Betty, La Fea, donde, en medio del dramático giro de los acontecimientos, la animadora de televisión Cecilia Bolocco apareció en pantalla.

Específicamente, el capítulo de este martes se marcó por la pena de Betty al enterarse de los planes de Armando a través de una carta de Mario Calderón, quien revela los planes para conquistarla para salvar a la empresa.

Es entonces que Bolocco llega hasta Ecomoda, donde se encuentra con Betty sumida en llanto y, pese a los gritos y reclamos de la secretaria, Bolocco busca acompañarla y darle consuelo.

Cecilia Bolocco y su participación en Betty, la fea

“Participé mucho en Betty, tuve la mejor experiencia ahí”, comentó la ex Miss Universo a BioBioChile. De acuerdo a Bolocco, todo ocurrió cuando el guionista de la ficción, Fernando Gaitán, le invitó a hacer un cameo.

“Coincidió que mi visita era en un momento clave en la serie, cuando Betty se da cuenta de que fue engañada, y en medio de su desolación se encuentra con quien supuestamente es esta reina de belleza de visita en Colombia, y Betty le dice que ella nunca podría entender lo que le pasa: que la desprecien y la humillen por ser fea”, recordó.

“Fernando me explicó esto, que quería que yo entrara, la aconsejara y le dijera lo que Cecilia Bolocco le diría. Le dije ‘perfecto, dame 15 minutos y estoy lista’ y me lancé”, narró.

Entonces, Bolocco aseguró que “le dije exactamente lo que sentía, y fue algo mágico, lo hicimos en una toma”.

Sobre dicha escena, la también empresaria apuntó que tanto Ana María Orozco como ella acabaron emocionadas “porque finalmente lo que quería transmitir era que el dolor no tiene rostro, es universal: todos sufrimos por lo mismo”.

“Ella (Betty) pensaba que su apariencia física era el problema y por eso sufría tanto, pues a mí también me habían pasado lo mismo. También me habían traicionado en el amor y también me habían utilizado, porque todos buscamos lo mismo: que nos quieran por quienes somos realmente y no por lo que aparentamos o por lo que ven de nosotros”, reflexionó.

Asimismo, Bolocco recordó que dicho cameo tuvo tal éxito que volvió a aparecer en la teleserie en otras ocasiones. Así, estuvo una segunda vez en Cartagena de Indias, donde Bolocco estaba invitada para animar el Miss Colombia.

“A todo eso se agregó que en esa época hacíamos ‘Chechi, la fea’ en Viva el lunes, así que fue una experiencia maravillosa. Tengo muy lindos recuerdos, lástima que Fernando Gaitán se fuera tan pronto”, cerró.

Yo Soy Betty, La Fea se transmite de lunes a viernes a las 14:30 horas en Canal 13.