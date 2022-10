La ex Miss Universo Cecilia Bolocco profundizó sus deseos para poder celebrar la luna de miel con su esposo, José “Pepo” Daire luego de que se casara a inicios de octubre.

En conversación con El Mercurio, Bolocco comentó la íntima ceremonia que tuvo con su pareja, asegurando que el evento fue postergado debido a la pandemia.

Asimismo, aseguró que nunca esperó comentar los detalles sobre la boda, “pero como se filtraron algunas fotos y todos fueron tan amorosos conmigo, conté nomás, y mostré también el vestido a mis niñas de Instagram”.

Entonces, aseguró también que de todas formas lamenta que se haya tenido que postergar la luna de miel debido a su ocupada agenda por el estreno de su programa Todo por Ti este domingo, así como también la campaña contra el cáncer de mamas que lidera su fundación Care.

“Nos faltó, y pucha que lo lamento, porque aunque uno dice: ‘La vamos a hacer después’, se necesita ese tiempo para descansar, despertar junto a tu amor sin tener que hacer nada”, comentó.

Asimismo, quiso compartir otros detalles del especial evento como, por ejemplo, que tras su unión con Daire, recibió flores y regalos de gente anónima, así como también de amigos y familiares.

También destacó que, aunque se trató de una ceremonia civil, en el matrimonio también estuvo presente un sacerdote. “Fue muy lindo todo lo que pasó, él nos bendijo las argollas”, aseguró.

“Además, puse también en el altar a la Virgen que siempre nos acompañó en el hogar de mi mamá, esa Virgen preciosa que fue testigo de tantos meses de María, y Pepito puso el Cristo de su madre; entonces, fue todo muy emotivo y especial”, reveló.

La especial boda de Cecilia Bolocco

Bolocco se casó el pasado 8 de octubre, en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. Entonces, algunos videos acabaron publicándose en redes sociales, donde se aprecia, por ejemplo, que su hijo Máximo la llevó al altar.

Así, madre e hijo caminaron juntos por el pasillo, para encontrarse en el altar con Daire y su padre, Enzo Bolocco.

A través de sus lives de Instagram, la propia Bolocco compartió otros detalles como por ejemplo, su elección del vestido.

Entonces aseguró que antes de la pandemia había elegido otra prenda, pero que, al probárselo, este año, hubo algo que no la convenció por completo.

Fue ahí que le dijo a su amiga y diseñadora, Silvia Tcherassi: “Me encanta, lo único es que no me siento especial, pero me lo voy a poner igual”.

Las palabras de la influencer provocaron que Tcherassi se negara entregar el vestido y buscar otra opción. Así, le mostró el vestido que acabó utilizando en la ceremonia.

“Primero me lo mostró en (color) blanco, y yo le dije ‘no, es que yo quisiera algo que no sea blanco’, porque si vamos a hacer algo especial…”, recordó.

“Ahí llegó ella a la conclusión de que este sería mi vestido de novia. Yo me enamoré de él, me sentí una princesa”, concluyó entonces.