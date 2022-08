La desaparición de la teleserie colombiana Betty, la fea de Netflix, dejó al descubierto el masivo interés que sigue existiendo por la producción que debutó en 1999 y por sus actores, incluyendo a Mario Duarte, mejor conocido como “Nicolás Mora”.

El actor colombiano dio vida al fiel amigo de Betty, tenía 34 años cuando comenzó la producción, y aún le sorprende el apoyo que continúa recibiendo.

“Es una locura que se siga viendo con tanto cariño por parte de la gente. Creo que sigue siendo así porque es como atemporal, parece una caja de música de otra época, pero no sabemos de cuál”, explicó el intérprete actualmente de 57 años.

“El éxito, en mi opinión, no es una construcción o un resultado. Es más una suma de elementos, de ingredientes, de personas”, reflexionó.

“Tal vez la teleserie llegó a la vida del público como nos llegó a nosotros como un reto, una posibilidad creativa distinta, una aventura. Así lo asumimos y ya ves el resultado”, añadió.

De hecho, la producción estuvo durante meses entre lo más visto de Netflix y el próximo lunes retornará a la pantalla abierta de la mano de Canal 13.

Recuerdos

La telenovela que llegó a ser la más exitosa de todos los tiempos, según los Récords Guinness, se centra en las aventuras y desventuras profesionales y personales de una joven poco agraciada “Beatriz Pinzón Solano” (Ana María Orozco).

El grupo de actores que acompañó a Orozco se convirtieron en amigos entrañables y crearon muchos recuerdos.

“(Lo primero que se viene a la cabeza es) lo sorpresiva que fue. Para mí todos los días de grabación eran como una presentación en vivo, una obra de teatro que se hacía todos los días”, afirmó.

“Fue muy divertido y, a la vez, muy estimulante. Y una experiencia que no olvidaré nunca”, dijo. Quizás por eso, explica que ‘Nicolás’ “para mí es el personaje icónico que he realizado”.

“Sigo actuando y he hecho otros, pero, la verdad, para el público es el personaje más importante que he hecho y no me atrevo a llevarles la contraria”, confesó.

‘Nicolas’, de hecho, fue construcción conjunta del director de la teleserie Mario Ribero, del guionista Fernando Gaitán y del mismo Mario Duarte.

“Tiene partes de mi papá, de uno de mis hermanos, de algún amigo y supongo que también de mí. Fue un trabajo honesto, eso sí”, afirmó.

La vida actual de Mario

En la actualidad, Duarte sigue trabajando en las teleseries colombianas y cultivando una carrera musical.

Recientemente, estuvo en la nueva versión de “Café con aroma de mujer” y en su pasado están el haber sido parte de proyectos como “Francisco el matemático”, “Pedro el escamoso”, “La hija del mariachi” y “Amor en custodia”, entre muchos otros.

En Chile, Betty, la fea sigue siendo tan popular como en el resto de América Latina. “He pasado por Chile dos o tres veces. Estuve en el Festival de Cine de Lebu en una ocasión y en Santiago algún fin de semana con amigos”, contó Mario Duarte.

“Me pareció un país lindo y los chilenos muy talentosos y cordiales”, sintetizando que “espero que la serie los divierta y los conecte con Colombia… ¡y espero volver a Chile!”.