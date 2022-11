Todo comenzó el miércoles cuando el modelo argentino fue blanco de críticas en redes por la poca ayuda que brindó al participante chileno Felipe Gamboa.

Sin embargo, dentro de las publicaciones que surgieron en Twitter hubo una que llamó la atención: la de Luis Medel, empresario de Talca que estuvo en varios capítulos del espacio televisivo de CHV.

“Leandro Penna, en cierta ocasión que le tuve como ‘ayudante’, creo que no me aportó siquiera lo que es 1 segundo en ninguna de las pruebas. Siempre que sale el tema a colación, digo que entre tener una bolsa de basura y a él al lado no hay mucha diferencia”, expresó.

Luego que su publicación se viralizara, Medel utilizó su cuenta personal para ofrecer disculpas por lo publicado. No obstante, mantuvo su crítica hacia Penna.

“Me excedí, la forma de expresarme no estuvo bien. Doy las disculpas del caso”, comenzó señalando.

“Sin embargo el fondo de lo escrito anteriormente lo mantengo. Es sumamente frustrante que a alguien que hace un esfuerzo extraordinario en busca de cumplir un sueño le toque alguien que no te ayuda casi nada, tenga una actitud de total indiferencia al resultado y encima lo vuelve a hacer con otro participante”, agregó.

“A veces pasa que no es el mejor día, no se tiene concentración o bien te puedes poner nervioso y equivocarte, a todos nos puede pasar”, continuó.

“Pero cuando ves que no es esa la actitud, si no que a la otra parte no le importa nada si te va bien o mal… eso es lo que molesta”, concluyó.