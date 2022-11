EL argentino no tuvo un gran papel como invitado al programa de Chilevisión, lo que le valió críticas en redes sociales. Una de ellas vino de parte de Luis Medel.

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra Mundial, en el cual estuvo el argentino Leandro Penna como invitado. El modelo no tuvo un gran paso por el episodio, lo que quedó de manifiesto en redes sociales.

Fue en Twitter donde varias personas reclamaron por el escaso apoyo que dio el trasandino al chileno Felipe Gamboa, en los juegos del programa.

En este sentido, se pudieron leer comentarios como: “No me cae mal pero por dios que perjudica a los concursantes” o “A Leandro Penna ni derretirse le sale bien”.

En este contexto, un querido exparticipante del espacio se refirió al asunto. Se trata de Luis Medel, empresario de Talca.

De acuerdo a sus dichos, él tampoco guarda un gran recuerdo del argentino.

“Leandro Penna, en cierta ocasión que le tuve como ‘ayudante’, creo que no me aportó siquiera lo que es 1 segundo en ninguna de las pruebas. Siempre que sale el tema a colación, digo que entre tener una bolsa de basura y a él al lado no hay mucha diferencia”, expresó.

Leandro penna, en cierta ocasión que le tuve como "ayudante" , creo que no me aportó siquiera lo que es 1 segundo en ninguna de las pruebas. Siempre que sale el tema a colación, digo que entre tener una bolsa de basura y a él al lado no hay mucha diferencia 😒#PasapalabraMundial — Luis Medel (@777DonLuis) November 9, 2022

Hay que señalar que el pasado capítulo del programa de Chilevisión lo ganó Felipe Gamboa, quien derrotó a otro competidor de nuestro país.