Esta semana se publicó la lista de lo más denunciado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) del mes de septiembre, donde el periodista Rodrigo Sepúlveda protagonizó el momento más denunciado al ente fiscalizador.

Y es que, de las 788 denuncias que el CNTV recibió durante el mes, 508 (64%) fueron dirigidas en contra del conductor de Meganoticias Actualiza, debido a sus dichos emitidos el 11 de septiembre de este año.

De acuerdo al medio, las acusaciones aseguran que Sepúlveda “promueve el negacionismo al relativizar crímenes de Derechos Humanos (DD.HH.), equiparándolos con crímenes que ocurren en la actualidad, quitándole importancia a los cometidos en dictadura”.

Tras ello, el siguiente momento televisivo más denunciado fue de CHV, donde los usuarios dieron 52 denuncias respecto a un reportaje sobre la muerte de Doris Andaur.

Los denunciados dichos de Rodrigo Sepúlveda al CNTV

Durante la mañana del 11 de septiembre, el periodista se encontraba hablando de un evento en conmemoración a las víctimas de la dictadura cuando recordó los hechos de violencia vividos aquel fin de semana.

“Murieron 3 personas en Chile a través de encerronas y acá es como que siguiera lo mismo. ¿No se dan cuenta de que fallecieron 3 personas? Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, que es la conmemoración (del 11 de septiembre), eso lo tengo claro. Pero cuando se te mueren 3 compatriotas que viven este territorio producto de encerronas porque te quieren robar un auto, eso debe tener un gran momento de reflexión y un ‘párele’ a esta situación”, indicó el conductor.

“Yo me alegro de que la delegada presidencial (Constanza Martínez) salga y anuncie querellas, me da confianza para seguir… ¡Pero esto es día a día! ¿Creen que la gente no está aburrida? ¿Que no está chata con esto?”, acusó Sepúlveda.

Los dichos fueron duramente criticados a lo largo de la jornada, por lo que el comunicador explicó sus dichos aquella noche.

“Se pasaron muchas películas. Tienen derecho a escribirme lo que quieran, no me preocupa, pero sí me da lata que se creen historias falsas”, acusó entonces, señalando que se publicaron videos recortados que facilitaban una mala interpretación.

“¿Cómo me voy a meter en contra de los detenidos desaparecidos?”, cuestionó minutos después con la voz quebrada. “Yo conozco a muchas familias con quienes tengo muy buena relación, ¿cómo voy a faltarle el respeto a eso?”, volvió a preguntar visiblemente afectado.

“Es tarde, pero al ver los mensajes… ¿Saben? Toda la gente tiene derecho a interpretar lo que quiera, pero yo tengo el derecho a mencionar lo que efectivamente dije y lo que siento acá, en el corazón”, dijo entonces.