Christian Horner aborda supuesta ’fuga masiva’ de integrantes de Red Bull en F1: "No me preocupa"

Christian Horner desmintió ser responsable de la salida de Newey y abordó la supuesta 'fuga masiva' de integrantes de Red Bull en la Fórmula 1.

Las últimas semanas en la escudería Red Bull de la Fórmula 1 han estado llenas de movimientos y la noticia más grande es la salida del ‘cerebro’ tras la hegemonía que ha impuesta en la mejor categoría de motor en el mundo la franquicia de la bebida energética.

Adrian Newey confirmó que dejará su puesto de ingeniero en Red Bull y ha desatado una oleada de especulaciones en donde todas apuntan a Christian Horner y su ‘escándalo’ protagonizado a comienzos de la temporada.

Es por eso que el director de Red Bull salió al paso de las diversas informaciones que lo ‘culpan’ de la salida de Newey.

En declaraciones recogidas por Marca, Horner reveló que “si hablas con Adrian y te fijas en las declaraciones que ha hecho, Adrian ha decidido que ha llegado el momento de retirarse después de casi 35 años, ahora que tenemos un equipo tan fuerte y con la ingeniería tan profunda que tenemos”.

“Creo que Adrian se va a tomar un tiempo lejos de la F1. A sus 65 años, no se le puede culpar. Se ha ganado el derecho a tomarse un tiempo. Lo que decida hacer después, será su elección”, indicó, desligándose de toda culpa.

Posteriormente, complementó sus dichos asegurando que “por desgracia, nada es para siempre. Adrian estuvo en Williams durante siete años, en McLaren durante siete años, nosotros conseguimos tenerle durante 18 años”.

“Estamos bien posicionados para el futuro y dentro del equipo técnico que tenemos… siempre supimos que este día llegaría y es algo que desde 2014, cuando Adrian estuvo muy cerca de irse, se montó esa estructura”, deslizó.

La ‘supuesta’ fuga masiva de integrantes de Red Bull

Otra arista de la ‘polémica’ que intentó zanjar Horner fue la ‘supuesta’ fuga masiva de integrantes de Red Bull en la Fórmula 1.

Primero fue el CEO de McLaren, Zak Brown, quien aseguró que no se sorprendía de que Newey se fuese de Red Bull y reveló que “mi opinión es que no es la última, basándome en los currículums que están volando por ahí”.

Mientras que su par de Mercedes, muy interesado en Verstappen, ‘Toto’ Wolff, sostuvo que “estamos viendo currículums de Red Bull a todos los niveles”.

Ante esto, Horner arremetió indicando que “hablan mucho, pero no me voy a caer en un ‘ojo por ojo’. Me centraría más en los problemas que tiene Toto Wolff”.

“No me preocupa, siempre va a haber movimientos entre equipos, no sé cuánta gente hemos contratado nosotros o el Visa CashApp RB de McLaren este año, de Mercedes nos hemos llevado 220 personas a Red Bull Powertrains, así que cuando hablamos de perder gente, me preocuparían un poco más los 220 que quizá uno o dos currículum”, finalizó.