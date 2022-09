El periodista Rodrigo Sepúlveda decidió realizar una transmisión en vivo para explicar sus palabras durante la mañana del 11 de septiembre, cuando lanzó duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric en el noticiario de Mega.

“Este es un vivo muy especial que no tenía planificado para nada, pero después de lo que ocurrió en la mañana, me veo en la obligación de hablar con ustedes”, comenzó diciendo, apuntando que no se había enterado del revuelo de sus palabras hasta entrada la noche.

Fue entonces que se refirió a una serie de mensajes que le llegaron, asegurando que “cuando veo y leo mentiras, me parece que se debe tener un punto de vista del que emitió un juicio”.

“Pasó que yo estaba haciendo el noticiero en la mañana. Me voy a la Moneda, donde habla el Presidente Boric. El presidente da su discurso respecto a los 49 años del recuerdo de lo que pasó en 1973. Da su discurso, termina su discurso, doy un pequeño resumen de lo que él dice y después el noticiero continúa”, comenzó relatando.

Entonces, asegura que la cobertura pasa al seguimiento del funeral de la Reina Isabel, apuntando que “yo no participo dentro de eso, porque tengo mucha distancia con la monarquía”.

Así, al volver a temas de la contingencia, “voy y hablo respecto a lo que dijo el Presidente Boric y lo que sentí que me faltó”. Entonces, apuntó que la autoridad “tendría que haberse referido a ello, más allá de que el foco sea otro, considerando que era la conmemoración del golpe de estado”.

“Pero si a ti, como Presidente, como autoridad, se te mueren, porque asesinan, a tres personas, uno tiene que hacer una mención”, lanzó el comunicador, asegurando que no concibe “eso de dejar pasar noticias que son tan relevantes”.

“Mi llamado fue que el Presidente se tiene que hacer presente públicamente respecto a lo que había sucedido, porque no se puede seguir aceptando muertes, y muertes, y muertes de personas por encerronas, y seguir como si todo fuera normal”, relató.

Asimismo, minutos después el profesional apuntó la buena relación que tiene con Gabriel Boric tras sus entrevistas, a la vez que admitió haber sido “muy duro” con sus palabras.

“Lo único que quiero para ustedes y las generaciones que vienen es que puedan vivir en paz. Y cuando digo que es más importante que la constitución, es porque es más importante (…) Es imposible construir algo si tenemos miedo de salir”, añadió.

Momentos después, Sepúlveda admitió estar harto de tener que ver “otra, y otra, y otra encerrona y balazos en las noticias”.

Rodrigo Sepúlveda y acusaciones sobre negacionismo en Mega

Sin embargo, el rostro de Mega aseguró que se sorprendió al ver sus redes sociales. “Veo imágenes y videos diciendo que yo falté el respeto a detenidos desaparecidos, empezaron a decir que yo no le di valor al año 1973″, aseguró molesto, dándose una pausa.

“Nunca hablé de eso. Nunca mencioné una palabra. Nunca me referí a eso. ¿Cómo voy a ser yo alguien que olvide esa fecha, donde tanta gente murió, donde tanta gente se perdió? (…) Yo tuve un familiar exiliado a Alemania con sus hijos chicos”, reveló entonces.

“Ustedes me conocen, saben como soy. Por eso nunca va a existir esa maldad de querer cubrir algo, de no querer decir algo. Ustedes saben lo honesto que soy, yo lo puedo hacer bien o mal, pero lo hago con honestidad”, detalló.

Asimismo, el profesional destacó que así como no pertenece a ningún partido político, tampoco se posiciona en algún sector al grabar el noticiario.

“Se pasaron muchas películas. Tienen derecho a escribirme lo que quieran, no me preocupa, pero sí me da lata que se creen historias falsas”, acusó entonces, señalando que se publicaron videos recortados que facilitaban una mala interpretación.

“¿Cómo me voy a meter en contra de los detenidos desaparecidos?”, cuestionó minutos después con la voz quebrada. “Yo conozco a muchas familias con quienes tengo muy buena relación, ¿cómo voy a faltarle el respeto a eso?”, volvió a preguntar visiblemente afectado.

“Es tarde, pero al ver los mensajes… ¿Saben? Toda la gente tiene derecho a interpretar lo que quiera, pero yo tengo el derecho a mencionar lo que efectivamente dije y lo que siento acá, en el corazón”, añadió.

“Hicieron un popurrí insólito”

Asimismo, Sepúlveda acusó también la existencia de una serie de ‘fake news’. “La película recreada por algunos, bienvenida sea, pero es un capítulo que no existe”, aclaró.

Fue entonces que aseguró que se encontraban circulando una serie de videos donde aseguraban incluso que Rodrigo Sepúlveda había sido despedido de Mega.

“Quiero que sepan que si pasara eso, no habría libertad de expresión ni libertad editorial. Si hubiese sido así, lo hubiese denunciado. Pero yo tengo un respaldo tremendo en este canal”, aclaró.

De igual forma, apuntó a su experiencia en Meganoticias Alerta, destacando la comunidad que se creó alrededor del espacio. “Es tan lindo lo que recibo de ustedes, y es tan honesto lo que llevamos desde mi espacio y el equipo con ustedes, nunca con un grado de maldad”, expresó.

Así, recordó nuevamente las acusaciones, señalando que “ni siquiera se me pasó por la cabeza” lo que muchos interpretaron.

“Solo necesitamos un país en el que podamos vivir en paz (…) Si salimos a la calle y nos van a matar porque nos quieren robar algo… estamos mal”, llamó.

“Lo que vi ahora era… algo absolutamente alejado de la realidad. Mezclaron mi solicitud hacia el Presidente de la República con los detenidos desaparecidos, mezclaron a la reina… hicieron un popurrí absolutamente insólito”, cerró el periodista.