La semana pasada se estrenó una nueva temporada de “Socios a la Parrilla”, donde Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot. Así, los amigos y compañeros comparten diferentes historias con sus invitados en medio de una conversación.

Es así que el espacio trae de vuelta al trío de amigos que inició con un programa online en pandemia y acabó con una serie de proyectos que mantiene ocupados a los animadores. Ese es el caso de Jorge Zabaleta, quien con el programa en marcha, acaba posicionándose con proyectos para el cine, la televisión y los teatros.

De por sí, el actor protagonizará la cinta “Papá al Rescate” junto a Benjamín Vicuña, además de Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz. El filme sigue los pasos de cuatro amigos que emprenden un viaje para rescatar a la pequeña hija de uno de ellos, quien, de no identificar a su padre pronto, pasará al sistema de adopción.

La película es dirigida por el argentino Marcos Carnevale (“Granizo”) y producida por el también coguionista Sebastián Freund (“Stefan v/s Kramer”, la película más vista en la historia del cine chileno).

Asimismo y sumando a la fiebre de “Socios”, el intérprete se encuentra en una gira con Stephan Kramer, Saavedra y Ruminot con “Socios en Vivo”, que tuvo a los cómicos en Concepción esta semana y apuntando ahora al Movistar Arena en Santiago para octubre.

De todas formas, existe algo en el centro de sus proyectos: “Socios de la Parrilla”. “Hago un programa con amigos a los que quiero mucho”, comenta a BioBioChile el intérprete, asegurando que el espacio no cuenta con “mucha pretención”.

“Yo solo pretendo conversar y tener un buen momento: reír un buen rato, conversar en profundidad si se da… Estoy feliz con esta nueva temporada y ojala se vengan más porque la verdad es que lo pasamos bien los tres”, comenta.

¿Qué llegará a Socios de la Parrilla?

El programa, que se emite cada jueves, es a palabras de Zabaleta “una conversación y un homenaje a grandes personajes que iniciaron en la televisión”. Sin embargo, destaca que la gran diferencia entre esta y la primera temporada es que esta será una entrega “más larga pero que se emite solo una vez a la semana”.

“Espero que a la gente le guste mucho porque Socios tiene mucha entretención. No estamos compitiendo, nada nos presiona, y creo que el público ha recibido bien el programa donde solo queremos pasarlo bien y descansar con nuestros invitados”, apuntó.

Respecto a las personas que llegarán al set, Zabaleta admite que habrán algunos “invitados que se repiten en esta temporada, pero en otro contexto. Los que han participado en el espacio en grupo, o que entonces estaban en un programa, los podemos traer en solitario, siempre rindiéndole un culto a estos personajes”.

Asimismo, el actor no le cierra la puerta a otra entrega de “Socios por el Mundo”. “Ese es el programa que amo y que lo pensé con muchos años donde solo me faltaba el partner perfecto. Me entretiene mucho Socios de la Parrilla, pero si hay un programa al que le tenga cariño, es Socios por el Mundo”, cierra.