Un complicado momento vivió esta mañana el diputado Gaspar Rivas durante un despacho con el matinal Mucho Gusto. En concreto, el parlamentario sufrió una crisis emocional, lo que llevó a los animadores a cortar la conversación e ir a comerciales.

“Quiero ser sincero, a mí me afecta ver como sufre mi pueblo, mi pueblo chileno está sufriendo, y nadie por la mierda (sic) hace nada, por eso tomé esta porquería (mostrando placa de Sheriff), como un símbolo de entender que necesitamos ley y orden”, indicó Rivas bastante intranquilo.

“Pero hoy la ley defiende a lacras delincuentes, y el orden es una risa, y me van a disculpar los señores Ominami y Ossandón (presentes en el estudio de Mega), pero ellos hablan de cosas intrascendentes. Qué importan Piñera, Boric, Ricardo Lagos, a mí me importa mi gente que se la están cagando, matando en la calle. Eso me duele”, agregó.

Tras esa intervención, José Antonio Neme y Soledad Onetto prefirieron ir a comerciales, invitando al legislador a tranquilizarse.

Gaspar Rivas no volvió al contacto

No obstante, tras volver de la pausa, los conductores indicaron que Rivas no podía seguir interviniendo en el panel.

“La verdad es que el diputado no se encuentra en condiciones de hablar tranquilamente con nosotros, así que vamos a ir viendo cómo transcurre esto”, indicó Soledad Onetto.

“Le mandamos un abrazo, porque estaba afectado, eso no le permitía seguir conversando. Esperamos que se reponga. Yo me imagino que debe estar presionado por las declaraciones que dio en los últimos días”, añadió Roberto Saa.

Hay que señalar que, durante la semana en un punto de prensa, Rivas se había proclamado como el “Bukele chileno”.

“La gente en la calle está pidiendo mano dura, perseguir a las lacras que destruyen la sociedad es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Yo en lo personal tomo este trabajo sucio, pero necesario”, aseguró.