Un equipo de “Meganoticias” encabezado por Paulina de Allende Salazar fue detenido por alrededor de una hora y media en la ciudad ucraniana de Yitomir, en medio de la cobertura que realizaban sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

El hecho fue relatado por la reportera en “Meganoticias Alerta Domingo”, en diálogo con Rodrigo Sepúlveda: “Fuimos detenidos por alrededor de una hora y media. Interrogados, fotografiados. La historia es larga, es compleja, es mejor protegernos que estar exhibiéndonos con las cámaras”.

“Estamos bien, estamos sanos, las imágenes se las voy a mostrar, porque pudimos tomar imágenes de esta detención, que voy a llamar detención”, agregó antes de detallar el momento: “Nos detienen, nos piden documentos, nos apuntan, nos hacen esperar y nos llevan a un lugar”.

“Ahí me tomé en serio la cosa, porque no era como una comisaría chiquitita, que uno conoce acá de Carabineros, sino que a una sala muy bien establecida, muy firme, con estas ventanas que uno puede ver de un lado pero no del otro”, dijo.

“Nos fotografiaron de lado y de frente, y nos revisaron todo el material que teníamos… Es probable que si hubiesen visto esas imágenes, la historia sería distinta”, añadió la periodista para el asombro de Sepúlveda.

En su testimonio, sin embargo, la chilena aseguró que no fue la única profesional de la prensa arrestada: “Hay un periodista español que está absolutamente incomunicado, y la información que tenemos es que no estaba haciendo nada más que transmitir información de lo que estaba ocurriendo en terreno”.

“Hay mucho resquemor del trabajo de la prensa (en Ucrania), no sé si porque piensan que podemos ser saboteadores, o porque quieren restringir lo que informemos”, comentó antes de perder la señal con el programa.

Tras el despacho, aún impactado por las palabras de su colega desde Europa, el conductor aseguró que por estas horas “Paulina y su equipo están bien”.