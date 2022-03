El periodista Jorge Said afirmó que los militares dispararon al aire debido a que probablemente él no entendió las instrucciones que le estaban dando.

Un gran susto se llevó el equipo y los televidentes de Tu Día, cuando en pleno despacho desde Kiev del periodista Jorge Said, se escuchó un disparo de militares. Minutos más tarde el reportero explicó el por qué.

Recordemos que durante la mañana de este miércoles, Said estaba recorriendo las calles de la capital de Ucrania, cuando un grupo de militares se acercaron a él agresivamente, con quienes intentó dialogar. Acto seguido, se escuchó un tiro de advertencia que obligó a cortar la transmisión.

Jorge Said: “Estoy muy bien”

En medio del susto y la preocupación, la animadora del espacio Ángeles Araya explicó que el comunicador se encontraba ileso y bien. Más tarde él mismo entregó la versión de los hechos.

“Estoy muy bien. Lo que pasa es que ellos (los militares) están haciendo control y aquí hay disparos… Están muy nerviosos hoy”, explicó.

De hecho, afirmó que pidió al programa hacer despachos cortos, debido a lo mismo. “Hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá. Yo no sé, no he visto pero lo que he visto es que hay muchos comentarios de gente que estaría marcando con los teléfonos algunos blancos, por lo tanto, ellos creen que estamos marcando con gps o algo así”, añadió.

De acuerdo a Said, antes de salir al aire, intentó entablar tres contactos con el programa, pero no pudo. “No era porque se me acabara la batería o se cayera la señal, yo corté porque no quería hablar porque estaba con los militares y no estaban con la misma disposición que ayer, que eran muy amables”, afirmó.

El reportero explicó además, que el disparo fue al aire y “porque seguramente yo no entendí la instrucción (que ellos le estaban dando)”. “Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, sentenció.

“Luego me verificaron el pasaporte, vieron que estaba con visa e inmediatamente cambió todo”, dijo.

Según su relato, lo que más lo ayudó en ese momento fue tener un pasaporte norteamericano. “Es el aliado acá… eso cambia todo”.