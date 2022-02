La actriz chilena Consuelo Holzapfel habló sobre la vez que dejó las teleseries de Vicente Sabatini, quien fue director general del área dramática de TVN durante la llamada época dorada de aquellas ficciones.

La actriz, cuya última ficción que participó de la mano del director fue Pampa Ilusión (2001), conversó con el podcast Impacto en el Rostro, donde aseguró que estuvo a punto de participar en El Circo de las Montini, pero decidió alejarse por motivos personales.

“Como buena valdiviana, me vino la saturación santiaguina y empecé a trabajar interna y silenciosamente la posibilidad de salir de Santiago”, explicó, en declaraciones recogidas por Página 7. De acuerdo a la intérprete, con su estadía en la capital de Chile “empecé a agotarme, a estresarme de la capital, porque tenía un alma provinciana”.

Entre los factores que influyeron en su decisión, Holzapfel aseguró que lo primero que le causó ganas de alejarse de la ciudad “fue el clima, el smog, estos calores de verano, los fríos invernales y la falta de agua. Y los tacos me volvieron loca”, señaló.

“Empecé de a poquito a vislumbrar un cambio de vida, hasta que se empezó a armar un cuento familiar y mis dos hijos estaban felices porque llevábamos un buen tiempo viniendo a esta zona de la costa (región de Valparaíso). Tenían amigos y ya habían creado ciertos lazos”, comentó después.

Fue ese detalle lo que la impulsó a decir adiós a Santiago y por ende a las ficciones de televisión.

“Eché de menos muchas veces las teleseries”, confesó, aunque a sus palabras, cambió “una cosa por otra”.

Con el pasar de la conversación la intérprete fue consultada si había sido invitada por Sabatini a participar en El Circo de las Montini, a lo que incluso aseguró que incluso estuvo en clases de disciplinas circenses junto al elenco.

“(Pero) todo me daba mucho terror, mucho miedo, no tengo esa destreza”, admitió. “En ese minuto dije: ‘si entro a esta teleserie, me demoraré un año en realizar el plan (de irse de Santiago)’ y tomé la decisión. Le expliqué a Sabatini lo que me estaba pasando y me entendió”, cerró Holzapfel.

Un par de años después la actriz formó parte de 16 y Destinos Cruzados. También estuvo en diferentes producciones como la versión chilena de Los Años Dorados, Perdona Nuestros Pecados e Isla Paraíso, así como también en la serie La Jauría.