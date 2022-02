Hace una semana, un video generó rechazo transversal luego de que Ximena Schott apareciera obligando a una mujer, Fernanda Nieto, a retirarse del borde costero en el sector de Metri, en Puerto Montt. La mujer, que alegaba era su propiedad, incluso amenazó con utilizar un arma.

“No, no es un lugar público (…) yo te dije que acá tu no puedes estar”, se escucha decir a Schott en el registro, quien también acusa que la agreden en su propiedad. Luego de que el video fuera viralizado, la mujer no se refirió al tema hasta este lunes, cuando habló con el matinal Tu Día de Canal 13.

Fue ahí donde Schott acusó que ha sido “víctima de una brutal agresión de los medios, de las redes sociales sin saber lo que realmente pasó, lo que el video muestra es un lado de los hechos acontecidos”, comenzó

“Lo que se ve en el video es el desenlace de un ataque que sufrí dentro de mi domicilio”, acusó.

De acuerdo a la mujer, todo ocurrió el sábado 12 de febrero, cuando vio a una persona en su patio. “Salí a preguntarle qué necesitaba y ella me dice: ‘vengo a bañarme’ de una manera muy agresiva”, comenzó narrando.

“Yo le digo entonces que baje a la playa”, comentó Schott, a lo que Nieto le habría respondido de forma muy agresiva “tú no puedes impedir que yo pase”.

“Le vuelvo a insistir que no puede estar acá y ella me responde: ten cuidado conmigo, porque yo soy judoca”, añade.

Según Ximena Schott, todo esto ocurrió a menos de 10 metros de su hogar, por lo que todavía no estaban en espacio público.

“Como vi que estaba tan agresiva la dejé transitar en el patio para que bajara a las rocas. Ella conocía perfectamente este sitio y me dice: ‘voy a bajar por tu escalera, me voy a bañar y tú no puedes impedirlo”, contó.

Un ataque sin motivo

Fue entonces que Ximena Schott volvió a su hogar mientras la visitante quedó en la orilla del mar. En eso, decidió salir de su casa y no volvió hasta las 19:30 horas.

Sin embargo, al volver ve a una persona detrás de su casa y que incluso, se esconde detrás de una pared. Cuando se acerca, se da cuenta que era la misma Nieto. “Entonces la increpo y le digo ‘¿Qué estás haciendo de nuevo en el patio de mi casa?’ a lo que ella solo dice: ‘¿y qué? Si te dije que iba a estar aquí"”.

“Su actitud era muy extraña, así que le digo ya paremos esto, cortemos esto. Ella estaba con un vestido rojo, abajo un traje de baño y una cerveza en la mano y las zapatillas, el resto de sus cosas las dejó en el roquerío”, agregó.

“Me lanzó en la cara el contenido de la lata de cerveza, que debería tener otra cosa porque yo perdí la visión un rato y trata de cortarme el rostro con la lata”, puntualizó Schott.

En eso, al tratar de defenderse, Schott sufrió heridas en la mano izquierda, a su vez que luego la joven se pone tras Schott y le realiza una “llave”. “Yo de verdad no podía pensar con claridad, no entendía qué está pasando”, aseguró.

“No podía respirar, me apretaba el cuello y sentía que me ahogaba”, a lo que luego Nieto suelta y golpea en la espalda.

“Yo llamé a Carabineros después, cuando bajé al roquerío ya estaba harta y por eso le grito ‘sal de aquí’”, agregó.

“Le permití pasar a bañarse pero después volvió a mi casa a agredirme”, aseguró después. Schott además negó haber tenido un arma, y que realizó aquella amenaza para asustar a la joven.

Un caso bajo investigación

Tras eso, y aún con Nieto en el lugar, Carabineros llegó al recinto a ver lo ocurrido, quienes se acercan a hablar con Nieto luego de entrevistar a Schott.

“Ella tenía el video preparado y dice: ‘sí oficial, pero ella me amenazó de muerte"”, a su vez que la dueña de la propiedad acusa que la policía incluso vio sus lesiones.

“Esto se derivó a Fiscalía, por lo tanto hay un fiscal a cargo con el cual no he hablado y ella ha hecho todo un lobby buscando apoyo en la alcaldía. Yo estoy tranquila esperando a que llegue el momento de mi declaración”, mencionó.

“Mi vida corrió peligro, pero no corrió peligro porque ella estaba nadando en la playa, porque de hecho sí lo estuvo haciendo. Todo cambió cuando llegó a agredirme”, cerró.

Poor otro lado Ximena Schott aseguró que no había tenido este tipo de problemas antes ya que siempre se ha permitido el acceso a las playas del sector.