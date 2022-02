La noche del pasado lunes Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila, el cual tuvo un especial duelo entre Gianella Marengo y Valentina Roth. Luego de las presentaciones, la jurado Fran García Huidobro realizó un comentario especial a la exintegrante de Calle 7.

Según detalló Página 7, todo inició cuando Sergio Lagos quiso conversar con la bailarina. En ese momento le preguntó respecto a su regurosidad para lograr un buen estado físico.

“Justo que estoy tapada hoy pude almorzar. Porque cuando muestro la guata no puedo almorzar“, indicó Roth a modo de broma.

No obstante este comentario no gustó del todo a García Huidobro, quien minutos después señaló: “Señorita Roth, primero que todo, no vuelva a decir que solo almuerza cuando no tiene que mostrar la guata. Es un pésimo ejemplo para la gente que está mirando”.

“Yo tengo una sobrina de 9 años que ve el programa y creo que las palabras construyen realidades y usted tiene un físico extraordinario se tape o no se tape la guata”, agregó.

Tras el comentario, Fran García Huidobro sostuvo que “también había tenido que lidiar con ese tipo de errores en la alimentación”.

Hay que señalar que el duelo lo ganó Valentina Roth junto a su pareja, por lo que Marengo deberá enfrentar la etapa de eliminación.